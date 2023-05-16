BAÜN'lü sporculardan büyük başarı

Sinop'ta ve Kastamonu'da gerçekleştirilen Üniversiteler Judo ve Boks Türkiye Şampiyonaları'nda Balıkesir Üniversitesi sporcuları rüzgarı esti.

Sinop'ta ve Kastamonu'da gerçekleştirilen Üniversiteler Judo ve Boks Türkiye Şampiyonaları'nda Balıkesir Üniversitesi sporcuları rüzgarı esti. BAÜN'lü sporcular 3 altın, 3 Gümüş ve 12 Bronz madalya kazandılar.

Sinop'ta gerçekleştirilen Üniversiteler Judo Türkiye Şampiyonası'nda BAÜN'lü sporcular madalya rüzgarı estirdi. Sinop'ta gerçekleştirilen Üniversiteler Judo Türkiye Şampiyonası'nda Balıkesir Üniversitesi rüzgarı esti. Sporcular şampiyonayı toplamda 2 altın, 1 gümüş ve 9 bronz madalyanın yanı sıra; takımlarda bir ikincilik, bir de üçüncülük kupası ile tamamladı.

BAÜN'lü sporcuların bireysel başarıları şu şekilde; Hanife Özcan ve Şeydanur Aydın Altın Madalya, Aslınur Sarı Gümüş ve Cemil Yiğit Irmak, Abdülaziz Kara ve Ömer Faruk Akkoyunlu Bronz Madalya kazandılar. BAÜN'lü Kadın sporcular Türkiye 2. olurken, karma takımlar mücadelesinde ise takım halinde Türkiye Üçüncüsü olarak şampiyonayı tamamladı.

BAÜN'lü boksörlerden 6 madalya

Kastamonu'da gerçekleştirilen Üniversiteler Boks Türkiye Şampiyonası'nda BAÜN'lü sporcular önemli bir başarıya daha imza attı. Sporcular şampiyonayı toplamda 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyanın yanı sıra takımlarda Türkiye Üçüncülüğü ile tamamladı.

Sporcuların bireysel başarıları şu şekilde;

Barış Çakan, Altın Madalya, Gözde Yağız, Serdar Şayık, Gümüş Madalya, Zeliha İrem Barış, Gökhan Uluğaç, Fatih Baki Çiftçi 92 kg. Bronz Madalya aldı. - BALIKESİR