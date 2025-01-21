RAMS Park'ta ilginç anlar: Bu pozisyonda yaşananlar maçın bile önüne geçti

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Dinamo Kiev karşılaşmasının ikinci yarısında ilginç bir olay yaşandı.

BARIŞ ALPER KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 50. dakikasında Dinamo Kiev ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Barış Alper Yılmaz, elle oynama gerekçesiyle sarı kart gördü. İlk yarıdan sarı kartı bulunan Barış Alper Yılmaz, kırmızı kart gördü. Milli futbolcu, ceza sahasında yaşanan pozisyonda çekildiğini işaret etti.

VAR'DA İNCELENDİ: KART İPTAL, GALATASARAY'A PENALTI

Hakem Kristo Tohver, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve kırmızı kartı iptal ederek Galatasaray lehine penaltı noktasını gösterdi. Hakem Tohver, bu pozisyonda Dinamo Kiev'den Oleksandr Tymchyk'a da sarı kart gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, fileleri havalandırarak durumu 3-1'e getirdi.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: TRT 1