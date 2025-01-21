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RAMS Park'ta ilginç anlar: Bu pozisyonda yaşananlar maçın bile önüne geçti

RAMS Park'ta ilginç anlar: Bu pozisyonda yaşananlar maçın bile önüne geçti
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Galatasaray'ın Dinamo Kiev'i konuk ettiği maçta ilginç bir olay yaşandı. Barış Alper Yılmaz, 50. dakikada Kiev ceza sahasında yaşanan pozisyonun ardından elle oynadığı gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Ancak VAR incelemesi sonucunda hakem Kristo Tohver, kırmızı kartı iptal edip Galatasaray lehine penaltı kararı verdi. Penaltıyı gole çeviren Victor Osimhen, skoru 3-1'e getirdi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Dinamo Kiev karşılaşmasının ikinci yarısında ilginç bir olay yaşandı.

BARIŞ ALPER KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 50. dakikasında Dinamo Kiev ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Barış Alper Yılmaz, elle oynama gerekçesiyle sarı kart gördü. İlk yarıdan sarı kartı bulunan Barış Alper Yılmaz, kırmızı kart gördü. Milli futbolcu, ceza sahasında yaşanan pozisyonda çekildiğini işaret etti.

VAR'DA İNCELENDİ: KART İPTAL, GALATASARAY'A PENALTI

Hakem Kristo Tohver, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve kırmızı kartı iptal ederek Galatasaray lehine penaltı noktasını gösterdi. Hakem Tohver, bu pozisyonda Dinamo Kiev'den Oleksandr Tymchyk'a da sarı kart gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, fileleri havalandırarak durumu 3-1'e getirdi.

İşte o pozisyon;

Başrolde Barış Alper var: Galatasaray-Dinamo Kiev maçına damga vuran olayGÖRÜNTÜ: TRT 1

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSer_hat:

Osimhen,Osimhen dedik penaltıdan başka attığı gol yok

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

adamlar ilk puanını aldılar boş beleş cin condan

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Haber YorumlarıSer_hat:

Sizin oynadığınız futbolun içine edem.Dinamo kievin eski gücü de yok.Gabriel Sara olmayınca takım gitmiyor Kazanacağın maçı veriyorsun Okan Hoca...

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Sosyal medyada dinamo kievden fazla fenerlilerin sevincini gördüm, bir galatasarayli olarak perşembe günü oynanacak maçta fenere başarılar diliyorum inşallah kazanırsınız, barış Alper le bu iş olmaz, defans ta sadece Abdülkerim var başka oyuncu yok, transfer şart, tebrikler galatasaray

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Haber YorumlarıAbdullah DÖKMECİ:

Bunlara yorum yapmaya bile değmez boş ver

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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

Barış kendini kaleci sandı uyanık ÇAKALLL

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

melike taştan kayıpsın yorumlarını göremiyorum

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Haber YorumlarıMGk:

Dikkat ediyorum Okan Hoca hep transfer dönemin de puan kaybediyor bana topçu lazım mesajı mı veriyor yoksa tesadüf mü anlamadım

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Bu kaçıncı oldu. Büyük takımsan farkı koruyacaksın ve rakibini ezeceksin. Takım kapanır bir türlü öne geçemezsin futbolda bu var. Ama herşey lehine giderken bu ukala basit top kayıpları ve adam markajında nasıl hata yaparsın. Muslera bile önüne duran adama teslim oluyor. Sanchez markajındaki adama kafa vurduruyor. Bunlar nasıl profesyonel? Yan top zafiyetine çözüm bulamayan defans. Ofsayta bile bile giren Osimhen. Biz Batshuayi Ofsayt salağı derken daha beterini bulduk. Bu kadar yetenekli bir golcü Ofsayti bilecek. Teknik direktör olasım geldi bunları kiren sopasıyla döverdim.

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