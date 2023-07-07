Başpehlivanlar Meriç Nehri'nde kürek çekti

EDİRNE'de bu yıl 662'ncisi gerçekleştirilecek tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde başpehlivanlar Recep Kara, Abdullah Güngör, Salih Erinç ve Atilla Güzel, 2024'te Ümitler (U23) Avrupa Kürek Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Meriç Nehri'nde kürek çekti.

Minik boy pehlivanların Sarayiçi'ndeki Er Meydanı'nda dualı çayıra salınması ile başlayan 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan, yarın başpehlivanların sahaya çıkmasıyla yükselecek. Bu heyecan öncesi; başpehlivanlardan 2004, 2007, 2008 ve 2016 yılı başpehlivanı Recep Kara, Abdullah Güngör, Salih Erinç ve Atilla Güzel, 2024'te Ümitler (U23) Avrupa Kürek Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Meriç Nehri'nde kürek çekip, ter attı. Güreşçiler, TED Koleji Kürek Kulübü Tesisi'nde suya inip, eğitmenler eşliğinde ilk kez kürek sporunu deneyimledi. 'BURADAN ŞAMPİYONLAR ÇIKACAK'

TED Edirne Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba da Meriç Nehri'nin, Cumhuriyet tarihinde ilk resmi kürek parkuru olduğunu kaydetti. Kırkpınar başpehlivanlarını ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten İba, Meriç Nehri'nde ilk kez resmi olarak kürek pankuru kurulacağını belirterek, "15 Temmuz'dan itibaren resmen parkurun kurulma çalışmaları başlıyor. Almanya'dan ve başka yerlerden gelecek olan malzemelerimizi de 31 Ağustos'a hazırlamış olacağız. Bu vesileyle bu spora ilgi duyan kürekçileri ve bölge halkının organizasyonumuza iştiraklerinden keyif duyacağız. Gurur duyuyoruz, hoşumuza gitti, çok mutlu olduk. İnanılmaz bir şey. Pehlivanlarımızın buraya gelip, bize destek vermesi de inanılmaz keyifli oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.