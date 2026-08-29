Milli Takım Litvanya'yı 94-66 Yendi, Ataman'dan Değerlendirme

2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda konuk ettiği Litvanya'yı 94-66 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, takım halinde çok iyi oynayarak galip geldiklerini söyledi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelenin ardından Ataman'ın yanı sıra kaptan Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven soruları yanıtladı.

Oyuncularını kutlayarak sözlerine başlayan Ergin Ataman, "Bu takım uluslararası basketbol organizasyonu FIBA tarafından Avrupa'nın en güçlü takımı olarak gösteriliyor. Bu akşam da oynadığı basketbolla ve yapmış olduğu mücadeleyle, burada oluşturulan ortamdan bunu gösterdi. Bu akşam çok iyi basketbol oynadık. Taraftar yine müthişti, müthiş bir destek vardı. Sonuçta Litvanya takımı eksikti belki ama Litvanya ekolü, kadrosunda 2-3 tane de çok önemli Avrupa Ligi oyuncusu var; Tubelis gibi, Motiejunas gibi... Ama oyunun başından itibaren net bir şekilde üstünlüğü elimizde tuttuk ve bütün oyuncular çok ciddi anlamda katkı verdiler. Çok değerli bir galibiyet, 7'de 7 yaptık ama bu bizim için yeterli değil. Şimdi İzlanda var biliyorsunuz, yarın İzlanda'ya gideceğiz. Zorlu bir deplasman, İzlanda her zaman için tehlikeli bir takım kendi sahasında. Şimdi konsantrasyonumuz tamamen oraya yönelik olacak." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı takımı hazır gördüğünün altını çizen Ataman, şunları kaydetti:

"Bu takımın iskeleti Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan takımla aynı. Bir tek Alperen yok, onun yerine Yiğitcan var ki bu akşam çok iyi oynadı. Larkin'in yerine de Flynn var. O da çok katkı verdi. Bu akşam kenardan da çok katkı gördük. Evet, özellikle Cedi Osman, Adem, Şehmus çok iyi oynadılar ama kenardan gelen oyunculardan da başta Erkan olmak üzere çok ciddi anlamda katkı gördük. Ömer Faruk pota altını domine etti. Savunmada da herkes takım için oynadı ve çok net bir galibiyet aldık. Zaten bu kadar net bir galibiyeti böylesine Dünya Kupası eleme maçında Litvanya gibi bir ekole karşı almak için herkesin çok iyi oynaması lazım. Takım halinde çok iyi oynadık."

Cedi Osman : "Çok önemli galibiyet aldık"

Kaptan Cedi Osman ise önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Zor bir rakiple oynadıklarını belirten Cedi, "Çok önemli galibiyet aldık. Her ne kadar Litvanya tam takım gelmemiş olsa da sonuçta Litvanya ile oynadık, zor bir rakip. Herkesle gurur duyuyorum. Gerçekten başından beri çok iyi performans gösterdik. Maçı çok ciddiye aldık ve elimizden geldiğince en iyi şekilde basketbol oynamaya çalıştık. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Şimdi İzlanda maçı var, zorlu deplasman, konsantre olmamız lazım." şeklinde konuştu.

Ay-yıldızlı forma ile 200 resmi maç barajını aştığı hatırlatılan Cedi Osman, "Tabii ki de büyük bir gurur. Gerçekten çok mutluyum. Açıkçası haberim yoktu, bilmiyordum. Tabii ki de çok mutluyum. İnşallah daha uzun süre bu milli takımın kaptanlığını yaparım ve umarım şampiyonluklarla taçlandırırım." ifadelerini kullandı.

Furkan Korkmaz: "Bu takımın parçası olduğum için gururluyum"

Milli oyuncu Furkan Korkmaz, zor bir maçta kalitelerini göstererek galip geldiklerini aktardı.

Ay-yıldızlı basketbolcu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerçekten bu takımın parçası olduğum için gururluyum. Çünkü her maç, maç ayırt etmeksizin çok iyi bir performans ortaya koyuyoruz. Bugün aslında skordan bağımsız bence çok zor bir maçtı. Çünkü her zaman tam kadro olmayan takımlara karşı oynamak çok daha zordur, bu konsantrasyonu sağlamak zor. Ama bugün kalitemizi gösterdik, yolumuza galibiyetle devam ediyoruz. Biraz dinlenmek adına 3 gün önceden gidiyoruz. Tabii ki konsantrasyon önemli. Çünkü İzlanda hep zor bir deplasman oldu. Çok hızlı, çok aktif basketbol oynuyorlar. Biz de rakibi iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Umarım galibiyetle döneriz."

Ömer Faruk Yurtseven: "Konsantrasyonumuz üst seviyedeydi"

A Milli Takım'ın pivotlarından Ömer Faruk Yurtseven, kendi oyunlarına odaklanarak maçı kazandıklarını vurguladı.

Takımdaki her oyuncunun hazır olduğunu belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Konsantrasyonumuz üst seviyedeydi. Maçın en başından zaten o 10 sayılık farkı yakalamak bize oyun açısından bir rahatlık verdi. Herkes şutları daha özgür bir şekilde atabildi. Bence en önemli olan bu durumda karşı takımın işte eksik oyuncuları, onu, bunu her şeyi arkada bırakıp kendi oyunumuza odaklanmaktı ve bunu çok iyi yaptık." dedi.

Kişisel performansıyla ilgili bir soruya milli basketbolcu, şu yanıtı vererek konuşmasını tamamladı:

"Bence iyi bir ritimdeyim ve bir yandan da böyle bir taraftarın karşısında böyle bir katkı verebilmek beni çok gururlandırıyor. Bir yandan da insan daha fazlasını yapabilmek istiyor. Herkes bence elinden geleni yaptı. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü 8'de 8 yapamazsak, bir maç... Bu bir maç bütün her şeyi mahvedebilir. Ben bireysel olarak kazanmaya odaklanıyorum. Bir yandan da katkı verdiğim için de çok mutluyum. Avrupa Şampiyonası'nda bu kadar fazla katkı verme şansım yoktu, o yüzden onun da acısını çıkarıyorum, enerjisini atıyorum. Bir sonraki maç için de heyecanlıyım."

Kaynak: AA