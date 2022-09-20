Basketbolda Cevahir Sönmez Gençler Turnuvası 22 Eylül'de başlayacak Spor Haberleri Darüşşafaka Basketbol Kulübünün düzenlediği Cevahir Sönmez Gençler Turnuvası'nın 4'üncüsü, 22-25 Eylül tarihlerinde Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. Darüşşafaka Basketbol Kulübünün düzenlediği Cevahir Sönmez Gençler Turnuvası'nın 4'üncüsü, 22-25 Eylül tarihlerinde Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. Darüşşafaka Kulübünün, 2018'de hayata gözlerini yuman sporcusu Cevahir Sönmez'in adına düzenlediği turnuvada ev sahibi ekibin yanı sıra Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Büyükçekmece Onvo, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef takımları yer alacak. Karşılaşmalar, Darüşşafaka YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Üçerli iki gruptan ilk sırada çıkan takımlar, final oynamaya hak kazanacak. Diğer takımlar da karşı grubun aynı sıralamasına sahip ekipleri ile sıralama mücadelesi verecek. 4. Cevahir Sönmez Gençler Turnuvası'nda gruplar ve maç programı şöyle: A Grubu: Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka, Fenerbahçe Beko B Grubu: Beşiktaş, Büyükçekmece Onvo, Galatasaray Nef 22 Eylül Perşembe: 14.00 Galatasaray Nef-Beşiktaş 16.00 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka 23 Eylül Cuma: 13.00 Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko 15.00 Büyükçekmece Onvo-Galatasaray Nef 24 Eylül Cumartesi: 14.00 Beşiktaş-Büyükçekmece Onvo 16.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji 25 Eylül Pazar: 13.30 5'incilik-6'ncılık Maçı (A Grubu 3'üncüsü-B Grubu 3'üncüsü) 16.30 3'üncülük-4'üncülük Maçı (A Grubu 2'ncisi-B Grubu 2'ncisi) 19.30 Final Maçı (Grup Liderleri) Spor Kaynak: AA / Hilmi Sever Büyükçekmece Fenerbahçe Eylül Spor Haberler

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