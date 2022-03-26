Basketbol: Toplu sonuç
AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftasında 3 maç yapıldı.
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftasında 3 maç yapıldı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor- Mamak Belediyesi : 80-77
Samsunspor-HDI Sigorta Antalya Güneşi: 71-61
OGM Ormanspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor : 77-88
Ayda kaç kg et tüketiyorsunuz? #Zam | #EtveSütKurumu— Haberler (@Haberler) March 23, 2022
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor