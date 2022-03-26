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Basketbol: Toplu sonuç

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Basketbol: Toplu sonuç

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftasında 3 maç yapıldı.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftasında 3 maç yapıldı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor- Mamak Belediyesi : 80-77

Samsunspor-HDI Sigorta Antalya Güneşi: 71-61

OGM Ormanspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor : 77-88

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Mamak Belediyesi, basketbol, Türkiye, Spor, Haberler

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