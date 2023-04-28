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Basketbol: Tekerlekli Sandalye Avrupa Kupası Finalleri

Basketbol: Tekerlekli Sandalye Avrupa Kupası Finalleri

Spor Haberleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tekerlekli sandalye basketbol takımları, Avrupa Kupası Finalleri'nde ilk gün maçlarını oynadı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tekerlekli sandalye basketbol takımları, Avrupa Kupası Finalleri'nde ilk gün maçlarını oynadı.

İtalya'da düzenlenen Avrupa Kupası 1 Finalleri'ndeki ilk maçında Hornets Le Cannet'yi 89-83 yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci maçında ASD Padova Millennium Basket'e 63-53 mağlup oldu. Galatasaray yarın ASD S. Stefano Sport ile karşılaşacak.

İspanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Kupası 2 Finalleri'ndeki ilk karşılaşmasında Deco Metalferro Amicacci Abruzzo'ya 68-61 yenilen Fenerbahçe Göksel Çelik, ikinci mücadelesinde Beit-Halochem Haifa'yi 103-46 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, yarın üçüncü maçında CS Meaux BF ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

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