Basketbol Süper Ligi'ne tutunma mücadelesinde son 5 haftaya giriliyor

Normal sezonda son 5 haftaya girilen ve ilk 8 takımın büyük ölçüde belli olduğu Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi son haftalarda büyük heyecana sahne olacak.

Normal sezonda son 5 haftaya girilen ve ilk 8 takımın büyük ölçüde belli olduğu Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi son haftalarda büyük heyecana sahne olacak.

Türk Telekom'un BKT Avrupa Kupası maçı nedeniyle ertelenen Türk Telekom-Safiport Erokspor karşılaşması dışında tamamlanan 25. hafta müsabakalarının ardından Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'in önünde averajla lider durumda bulunuyor.

Play-off oynayacak ilk 8 takımın büyük ölçüde belli olduğu ligde ilk 2 sıra dışında Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor, Anadolu Efes, Türk Telekom, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor, son 5 haftaya play-off barajında girdi.

Düşme hattı

Onvo Büyükçekmece Basketbol'un 4 galibiyetle son sırada yer aldığı ligde 5 galibiyeti bulunan Karşıyaka, son 5 haftaya düşme hattında girdi.

Bu iki ekip, 11 Nisan Cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak. Ligde 1986-1987 ve 2014-2015 sezonlarında şampiyonluğa ulaşan Karşıyaka'nın kalan maçlarında sadece galibiyet alması yetmeyecek. İzmir temsilcisi, bu süreçte rakiplerinin de hata yapmasını beklemek zorunda.

Düşme hattının hemen üzerinde bulunan Bursaspor ve Aliağa Petkimspor'un yedişer, Glint Manisa Basket'in 8 ve Mersin Spor'un 9 galibiyeti bulunuyor.

Bu ekiplerin kalan maçları şöyle:

Mersin Spor : Safiport Erokspor (D), Bursaspor Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (D), Anadolu Efes, Trabzonspor (D)

Glint Manisa Basket: Bahçeşehir Koleji (D), TOFAŞ, Aliağa Petkimspor (D), Galatasaray MCT Technic (D), Türk Telekom

Aliağa Petkimspor: Trabzonspor (D), Glint Manisa Basket, Beşiktaş GAİN (D), Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ (D)

Bursaspor Basketbol: Türk Telekom, Mersin Spor (D), Onvo Büyükçekmece Basketbol, Safiport Erokspor (D), Karşıyaka (D)

Karşıyaka: Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji (D), Safiport Erokspor, TOFAŞ (D), Bursaspor Basketbol

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Karşıyaka (D), Safiport Erokspor, Bursaspor Basketbol (D), Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes (D)

Puan durumu

Ligde son 5 hafta öncesindeki puan durumu ve 26. haftanın programı şöyle:

TakımlarOGMAYAv.P
1. Fenerbahçe Beko252142212198123146
2. Beşiktaş GAİN25

21

4

2169

1910

259

46

3. Bahçeşehir Koleji25

19

6

2082

1926

156

44

4. Trabzonspor25

17

8

2170

2046

124

42

5. Anadolu Efes25

16

9

2188

2021

167

41

6. Türk Telekom24

16

8

2084

1922

162

40

7. Galatasaray MCT Technic25

15

10

2162

2096

66

40

8. Safiport Erokspor24

14

10

1969

1890

79

38

9. Yukatel Merkezefendi B.25

10

15

2019

2162

-143

35

10. TOFAŞ25

10

15

2102

2134

-32

35

11. Mersin Spor25

9

16

2116

2197

-81

34

12. Glint Manisa Basket25

8

17

2017

2139

-122

33

13. Aliağa Petkimspor25

7

18

1993

2194

-201

32

14. Bursaspor Basketbol25

7

18

2007

2235

-228

32

15. Karşıyaka25

5

20

1994

2230

-236

30

16. Onvo Büyükçekmece Basketbol25

4

21

2030

2231

-201

29

26. hafta programı

11 Nisan Cumartesi:

13.00 Safiport Erokspor-Mersin Spor (Sinan Erdem)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray MCT Technic (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji (Beşiktaş GAİN)

20.30 Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

12 Nisan Pazar:

13.00 Glint Manisa Basket-TOFAŞ (Muradiye)

15.30 Trabzonspor-Aliağa Petkimspor (Hayri Gür)

18.00 Bursaspor Basketbol-Türk Telekom (TOFAŞ)

13 Nisan Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

Kaynak: AA / Ali Korkmaz
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti

Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı

Attığı gol inanılır gibi değil!

Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek ayarlamamı istedi

''Bana mesaj atıp benden 23 erkek ayarlamamı istedi''
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Panama’daki dehşet anları! Alevler köprüye sıçradı

Ülkeyi sarsan patlama! Alevler köprüdeki araçları bile yaktı
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 gözaltı var, Sinem Dedetaş ise...