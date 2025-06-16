Basketbol Süper Ligi'nde Final Heyecanı Başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi heyecanı, yarın başlayacak.

Ligde Fenerbahçe Beko 12'nci, Beşiktaş Fibabanka ise 3'üncü şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek.

Basketbol Süper Ligi'nde 59. sezonun şampiyonunun belli olacağı final serisinde ilk maç, yarın saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe, final serisinin ilk 2 müsabakasına ev sahipliği yapacak. Play-off final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası ve THY Avrupa Ligi'nin ardından Basketbol Süper Ligi'nde de zirvede yer alarak 2024-2025 sezonunu 3 kupayla kapatmayı hedefliyor.

Normal sezonu ikinci sırada bitiren siyah-beyazlı ekip ise Türkiye Kupası finalinde mağlup olduğu Fenerbahçe'den rövanşı alarak 13 yıllık şampiyon özlemine son vermeye çalışacak.

Fenerbahçe Beko, tecrübesine güveniyor

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe, ligi de kupayla kapatmayı amaçlıyor.

Sarı-lacivertli ekip, çeyrek final serisinde zorlanmasına rağmen Türk Telekom'a 2-1 üstünlük sağlayarak sürprize izin vermedi. Yarı finalde ise toparlanan Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ne karşı seriyi 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Sarı-lacivertlilerin final serisinde en önemli kozu, kadro rotasyonu, atletizmi ve tecrübesi olacak.

Fenerbahçe'de THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun "En Değerli Oyuncusu (MVP)" seçilen Nigel Hayes-Davis, oynadığı 31 maçta 13,6 sayı ortalamasıyla skor yüküne en fazla katkı veren isim olarak öne çıktı.

Beşiktaş'ta başarının parolası: Takım kimyası

Basketbol Süper Ligi'nde 8 yıl sonra finale yükselen Beşiktaş, kimyası, kadro istikrarı, yerli oyuncularından aldığı katkı ve koç takımı kimliğiyle dikkati çekiyor.

İki sezondan bu yana Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı siyah-beyazlılarda Jonah Mathews, en skorer oyuncu konumunda bulunuyor.

Ligde forma giydiği 36 müsabakada 15 sayı ortalamasıyla oynayan ABD'li şutör, sergilediği performansla play-off yarı final serisindeki son 2 karşılaşmaya damgasını vurdu.

Play-off aşamasında Galatasaray ve Anadolu Efes'i saf dışı bırakan Beşiktaş Fibabanka, bu sezon iki yerli oyuncusundan önemli katkı almayı başardı.

Gelişimi ve yükselen grafiğiyle takıma önemli katkı sağlayan Berk İbrahim Uğurlu, 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde A Milli Takım kadrosu için güçlü adaylardan biri haline geldi. Yiğit Arslan ise kritik anlarda aldığı sorumluluk, savunma katkısı ve dış atışlardaki başarılı performansıyla siyah-beyazlıların finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

Fenerbahçe'nin ligde 11 şampiyonluğu var

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 11 kez şampiyonluk yaşadı.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022 ve 2023-2024'te de kupanın sahibi oldu.

Beşiktaş, kupayı 2 kez müzesine götürdü

Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde 2 şampiyonluk elde etti.

Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda ligi zirvede tamamlayarak ilk kez kupanın sahibi oldu.

Beşiktaş, 2011-2012'de ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurdu ve 37 yıllık özleme son vererek ligde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Maç programı

Play-off final serisi maç programı şöyle:

17 Haziran Salı:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

19 Haziran Perşembe:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

21 Haziran Cumartesi:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

23 Haziran Pazartesi:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

25 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

27 Haziran Cuma: (Gerekirse)

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

29 Haziran Pazar: (Gerekirse)

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

Basketbol Süper Ligi istatistikleri

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka'nın sırasıyla bu sezon oynadıkları maçlar ile sayı, ribaunt, asist, top çalma, blok ve top kaybı ortalamaları şöyle:

Maç: 34/37

Sayı: 93,9/89,8

Ribaunt: 34,9/31,9

Asist: 20,4/20,8

Top çalma: 6,5/7,4

Blok: 2,2/2

Top kaybı: 1/10,6