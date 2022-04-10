Perfumerias Avenida, Euroleague Kadınlar'da 3'üncü oldu

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Özlem Yalman, Jelena Tomic, Viola Györgyi

Euroleague Kadınlar Dörtlü Finali'nin 3'üncülük maçında İspanyol ekibi Perfumerias Avenida, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 71-59 mağlup ederek organizasyonu 3'üncü sırada tamamladı.

Avenida'da Katie Lou Samuelson 25 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi olurken Çekya ekibinde ise Brionna Jones 26 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.