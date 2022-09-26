- Başkanın sözleri futbolda şike tartışmalarının fitini ateşledi Kızılcabölükspor şike suçlamasıyla iki başkan ve bir teknik direktör hakkında suç duyurusunda bulundu Darıca Gençlerbirliği Başkanı Arif Gülen, Kalecik FK Başkanı Hakan Karakaya ve Teknik Direktör Evren Şenel hakkında suç...

- Başkanın sözleri futbolda şike tartışmalarının fitini ateşledi

Kızılcabölükspor şike suçlamasıyla iki başkan ve bir teknik direktör hakkında suç duyurusunda bulundu

DENİZLİ - Darıca Gençlerbirliği Başkanı Arif Gülen, Kalecik FK Başkanı Hakan Karakaya ve Teknik Direktör Evren Şenel hakkında suç duyurusunda bulunan Kızıkcabölükspor, 'şike' suçlamasıyla TFF ve UEFA'ya gitmeyi planlıyor.

TFF 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düşen Denizli temsilcisi Kızıkcabölükspor, Darıca Gençlerbirliği Başkanı Arif Gülen'in sosyal medyada katıldığı bir programda sarf ettiği ve şike itirafı olarak değerlendirilen sözlerinin ardından harekete geçti. Rakip takımın yedek oyuncularla sahaya çıkmasını sağladığını söyleyen Gülen ile rakip Kalecik FK Başkanı Hakan Karakaya ve teknik direktörü Evren Şenel hakkında suç duyurusunda bulunan Kızılcabölükspor, 'şike' suçlamasıyla TFF ve UEFA'ya gitmeye hazırlanıyor.

Şike suçlamalarının ortaya çıkmasına neden olan olaylar, geçen sezonun son haftasında yaşandı. TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kızılcabölükspor, son hafta maçında 76 Iğdır Belediyespor'u 2-0 yenerek 37 puanla ligi tamamladı. Darıca Gençlerbirliği ise son hafta maçında Kalecik FK'yı 2-1 mağlup ederek 38 puanla ligde kalırken, Kızılcabölükspor da bu sonuçla BAL'a düştü.

Başkan Gülen ne ededi?

Darıca Gençlerbirliği Başkanı Arif Gülen, sezon boyunca tüm kredilerini kullandığını ifade ettiği programda sarf ettiği, "Bütün şehrin kaderini sadece takımın elini bırakamadım. Ne yaptım? Bakın bir başkan bunu söylemez. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Kalecikspor'a sağdan soldan baskı yaptırdım. Dedim ki, 'Bir iddianız yok. Duyuyoruz teşvik primleri havada uçuşuyor. Adam gibi bu futbolu yönlendirmek lazım'. Ben bütün işimi gücümü bıraktım, kendi takımımı bıraktım. Kalecikspor'a yedek kadrosu ile çıkması için tabiri caizse baskı yaptırdım. Şimdi bunu hiçbiri bilmez. Benim hocam, benim futbolcum Kalecikspor'un yedek kadrosu ile maça çıktığını görmedi mi? Üçüncü yedek kaleci ile çıktığını görmedi mi? Onu bile 2-1 yendik, ben derin bir nefes aldım" sözleri, ligden düşen Kızılcabölükspor'u harekete geçirdi.

Ersen Kaplan: "Sonuna kadar gideceğiz"

Darıca Gençlerbirliği Başkanı Arif Gülen'in sözlerinin ardından Kızılcabölükspor Kulübü Başkanı Ersen Kaplan, iki başkan ve teknik direktör hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Şike yapılarak Kızılcabölükspor'un hakkının yendiğini aktaran Kaplan, Arif Gülen'in yanı sıra Kalecik FK Kulübü Başkanı Hakan Karakaya ile teknik direktörü Evren Şenel hakkında da Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Kaplan, ayrıca konuyu Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA'ya taşıyacaklarını dile getirerek, "Gerekli müracaatları yapmaya hazırlanıyoruz. Hakkımızı yedirmeyeceğiz. Federasyon ne yapar bilmiyorum ama Türkiye gördü ki Kızılcabölükspor düşmemiş, düşürülmüş. Hukuki mücadeleyi başlattık. Gerekeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Nereye gidilmesi gerekiyorsa oraya kadar gideceğiz. Ortada aleni bir durum söz konusu. Biz sonuç alacağımıza inanıyoruz. Görevi devraldığım Osman Duran başkan her zaman siyasete yenildiğini söylüyordu. Futbolda böyle şeylerin olmasına üzülüyorum" diye konuştu.

Osman Duran: "Kimseyi inandıramadım"

O dönem yaşananların şahidi olan ve kendilerine büyük haksızlık yapıldığı öne süren dönemin Kızılcabölükspor Başkanı Osman Duran ise şunları paylaştı:

"Bizim Kelecik ile oynadığımız maçın görüntüleri mevcut. Biz resmen orada dayak yiyerek buraya geldik. Bizim ne şartlarda düştüğümüzü devamlı söylerdim ama kimseyi inandıramadım. Biz o maçta galip gelebilirdik ve galip gelseydin bunların hiç biri konuşulmayacaktı. Biz ligden düşmeyecektik. Üzerimize oyunlar oynanarak düştük. Dün bir gerçek ortaya çıktı. Hakkımızı arayacağız. Kazanabilirsek yine Kızılcabölükspor'u 3. Lig'de görmek istiyorum. Ligden düştüğümüz için futbolcularımızın bazı alacaklarını ödeyemedik. Herkesin lobisi çok yüksek. Denizli'nin federasyonda hiçbir lobisi yok. Yaşananları defalarca ilgili yerlere ilettik. Sezon boyunca pek çok maçta lobilere yenildik. Hakemlere yenildik. Oyuncularımız maçlarda tartaklandı. Haksız kartlarla eksik bırakıldık"