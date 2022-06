Başkan Kandaşoğlu'ndan Vanspor'daki istifalara tepki

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı Zahir Kandaşoğlu, son günlerde Vanspor Futbol Kulübü'ndeki istifaların üzücü ve endişe verici bir durum olduğunu ifade ederek, "Biz geldik, biz gidiyoruz diye bir anlayış olamaz" dedi.

Vanspor FK Başkanı Mehmet Avcı ve As Başkan Akın Dinçer'in istifa etmesine tepki gösteren VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu, istifalarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamasında bu davranışın takımı yok etmek anlamına geldiğini belirten Kandşoğlu, "Biz geldik, biz gidiyoruz' diye bir anlayış olamaz. Burası dağ başı mı? Hiç kusura bakmayın. Madem ki böyle bir durumunuz vardı, bugüne kadar neden beklediniz? Bugünden sonra bu takıma ne doğru dürüst futbolcu, ne de teknik heyet bulunur. Bugüne kadar her şey bitmeliydi. Bizler her gün sizleri destekledik ve hiçbir başarı yokken sizlere hak verdik. Asla takım için eleştirmedik. Peki sizler Van halkına sormadan niye istifa ediyorsunuz? Bu doğru bir davranış mı? Bunun hesabı çok ağır olur. Bu affedilecek bir durum değildir" ifadelerini kullandı.

Vanspor'un ciddi bir kurumsallık yakaladığının altını çizen Kandaşoğlu, "Yeni sezona yoğun bir hazırlık içine giren Vanspor FK'daki ayrılıklar çok üzücü ve endişe verici. Vanspor, Van'ın ortak değeridir. Bu nedenle bu davranış asla kabul edilecek bir davranış değildir" diye konuştu. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Spor