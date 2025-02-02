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Başkale Gençlikspor, Bostaniçispor'u 13-1 Yenerek Farklı Galip Geldi

Başkale Gençlikspor, Bostaniçispor'u 13-1 Yenerek Farklı Galip Geldi
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Van 1. Amatör Lig A Grubu'nda mücadele eden Başkale Gençlikspor, evinde konuk ettiği Bostaniçispor'u 13-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıda 5-0 öne geçen Başkale Gençlikspor, ikinci yarıda da gollere devam etti ve puanını 15'e çıkardı.

Van 1. Amatör Lig A Grubu'nda mücadele eden Başkale Gençlikspor, ligin 8. haftasına evinde konuk ettiği Bostaniçispor'u 13-1 mağlup etti.

Başkale Sahası'nda saat 13.00'da başlayan karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren Başkale Gençlikspor gol atmaya başladı. Başkalespor'un atakları sonucu ilk yarı 5-0 bitti. Başkale takımının baskılı başladığı ikinci yarıda gol yağmuru devam etti. Maçın bitiş düdüğüyle Başkalespor 13-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

Başkalespor aldığı bu farklı galibiyetle puanını 15'e çıkarırken, Bostaniçispor da attığı tek golle sahadan puansız ayrıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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