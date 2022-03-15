Başarısı olmayan Torrent, Fatih Terim'in koltuğunu nasıl aldı? Gerçekler gün gibi ortaya çıktı

Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün, Barcelona maçından önce İspanyol basınından Sport'a açıklamalarda bulundu. Webaslan'ın derlediği haberde Işıtan Gün'ün, Torrent'i Fatih Terim'in yerine önermesindeki sebep ortaya çıktı.

İşte Işıtan Gün'ün açıklamaları:

"DNA'MIZDA BERABERLİĞE SEVİNMEK YOK"

- Camp Nou'daki ilk maç hakkında ne düşünüyorsunuz?

" Domenec Torrent, Barcelona'yı çok iyi, derinlemesine inceledi. Takım çok organizeydi, oyun planına bağlı kaldılar. Böyle maçlarda asıl önemli olan budur. Barcelona'nın gol atmadığı son maçın 17 yıl önce Bayern Münih'e karşı olduğunu biliyorduk. Biz normalde beraberlik kutlamayı sevmeyiz, çünkü bu bizim DNA'mızda yok ama çok iyi bir sonuçtu. Rövanşın daha zor olacağını düşünüyorum. Barcelona çok iyi oyunculara sahip müthiş bir takım. Çok ilginç bir maç olacak. İstanbul'da güçlü bir taraftarımız var, umarım turu geçen biz oluruz"

"TORRENT, TERİM GİBİ DEĞİL"

- Torrent'in bir Barcelona geçmişi var. Galatasaray'ın tarihi hocası Fatih Terim'in yerine onu seçmenizdeki sebep neydi?

"Dome'nin adı geçince başkanımıza bir sunum yaptım. Görüntülü olarak görüştüler, gelecek projemiz hakkında konuştular. Dome deneyimli bir hoca. Guardiola ile de görüşüyoruz. Şu ana kadar iyi gidiyor. Galatasaray'da Fatih Terim'i değiştirmek zor. Büyük bir miras bıraktı, kulüp için de tarihsel olarak çok önemli bir figür. Torrent şu ana kadar baskıyı güzel idare ediyor. Çok çalışıyor, pozitif, saha dışı konularla enerjisini boşa harcamıyor. Yavaş yavaş taraftarların ve oyuncuların da takdirini kazanıyor. Bu Torrent için iyi bir adım ve kendisi de biliyor. Yalnız değil, Barça'dan yardımcılarıyla geldi. Biz onunla mutluyuz"

"BENZER NOKTALARIMIZ VAR"

- Pep, Barcelona'da çok önemli bir isim. Guardiola ve Torrent'in Barcelona'da başardıklarına benzer bir şeyi taklit etmeyi düşündünüz mü?

"Uzun süredir görüştülleri için Pep ile de konuşup fikirlerini, bunun hakkında neler düşündüğünü öğrenmek istedik. Ama bunun Barcelona ile bir bağlantısı yoktu. Birkaç gün önce Laporta ile de görüştük. Barcelona çok özel bir kulüp ama bizim tarihimiz 15. yüzyıla kadar uzanıyor ve biz kendi coğrafyamızda bir kulüpten daha fazlasıyız. Bu yönden benzer olduğumuzu düşünüyorum. İki kulübün tarihleri boyunca benzer çok noktası var. Domenec'te karar vermemizi sağlayan şeyler detaylara çok önem vermesi, çok odaklanmış olmasıydı. Bunlar bizim için önemli şeylerdi."

"GUARDIOLA İLE BAŞKANIMIZ KONUŞTU"

- Pep ile konuşmalarınızda size neler söyledi?

"Guardiola ile başkanımız konuştu. Domenec hakkında olumlu şeyler anlattı. Kararımızın gerçekten doğru olduğuna dair güvence veren bir konuşma oldu. Bu kararın büyük destekçisiydi"

"PENA'YI TORRENT İSTEDİ"

- İlk maçın en önemli iki oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ve şu an Barcelona'nın oyuncusu olan Pena idi. Barcelona'dan biriyle Pena hakkında konuşmanız oldu mu?

"Barcelona'dan ayrılırken gazetelerde onunla ilgili tüm haberleri gördüm, maçın adamıydı. Domenec'in önerisiydi, kaleci konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Muslera sakatlanmıştı ve ikinci bir kaleciye ihtiyacımız vardı. İsim önerdiğinde Barça ile temasa geçtik ve transfer konusunda anlaştık. Bence çok gelecek vadeden bir kaleci. Kerem'e La Liga'dan ilgi var. Barcelona'nın teklifi söz konusu değil.

"ARDA SAKAT DEĞİL"

- Şu anda Galatasaray'da forma giyen bir diğer eski Barça oyuncusu da Arda Turan. Sakatlığı mı var? Yakında takıma geri dönebilecek mi?

"Şu anda A takımla antrenman yapıyor ama Camp Nou teknik bir karardı. Neden Barcelona'da takımla olmadığını ben bilmiyorum. Sözleşmesi bu yaz bitiyor. İyi olursa, bu teknik bir karardır ve hocanın kararıdır. Bazı maçlarda 90 dakika olmasa da oynadı. Şu anda teknik bir karar"

"ARDA'YA BAŞKAN KARAR VERİR"

- Arda'nın sözleşmesini yenilemek için bir görüşmeniz var mı?

"Arda bizim altyapımızdan gelenbir oyuncu ve kulüple olan ilişkisi sözleşmenin önüne geçiyor. Buna başkan karar verir

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