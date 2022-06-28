Başakşehir, yeni sezona Burdur'da hazırlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir, yeni sezona Burdur'da hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Başakşehir, yeni sezona Burdur'da hazırlanıyor

Medipol Başakşehir, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına Burdur'da devam ediyor.

Medipol Başakşehir, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına Burdur'da devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, kamp programı için gittiği Burdur'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. İstanbul temsilcisinin bugünkü hazırlıklarında topla ısınmayla başlayan idman, orta-şut çalışmasıyla devam etti. Dört grup halinde turnuva ile antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, bu akşam 18.00'de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Başakşehir İstanbul Burdur Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title