Başakşehir ve Ümraniyespor berabere kaldı

Emre Belözoğlu : Takımın mental ve fiziksel anlamda bir yorgunluk yaşadığını görüyorum

"Gönlüm Inter'den yana"

Mustafa Er, Kayode ve Geraldo'nun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamasıyla ilgili olarak ise "Geraldo'nun tamamen taktiksel bir karardı. Kayode ilk kez dün antrenmana çıktı. Sivasspor maçının ardından bir sakatlık durumu oldu. Ona öngördüğümüz süre 20-25 dakikaydı. Rakip 10 kişi kalınca biz de daha erken oyuna aldık" açıklamasında bulundu.