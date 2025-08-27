Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Craiova ile Rövanşa Çıkıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Rumen ekibi Universitatea Craiova'ya konuk olacak. Turuncu-lacivertliler, 2-1 kaybettiği turun rövanşında mutlak galibiyet hedefliyor.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile TSİ 20.30'da karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, evinde oynadığı ilk maçta rakibine 2-1 yenilmesinin ardından rövanş maçında tur arıyor. İstanbul ekibi, Craiova şehrinde bulunan Ion Oblemenco Stadyumu'nda oynayacağı mücadelede 1 farklı galibiyet alırsa maçı uzatmalara taşıyacak. Uzatma bölümünde skor değişmezse seri penaltı atışlarına geçilecek. 2 ya da daha farklı galibiyette ise UEFA Konferans Ligi'nde lig formatına adını yazdıracak. Çağdaş Atan'ın öğrencileri her türlü mağlubiyet ya da beraberlik halinde ise kupaya veda edecek.

Avrupa kupalarında 68. maç

Başakşehir, Universitatea Craiova ile deplasmanda oynayacağı maçla birlikte Avrupa kupalarında 68. sınavına çıkacak. İstanbul temsilcisi, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 67 müsabakada 26 galibiyet, 17 beraberlik, 24 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 101 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 92 gole engel olamadı.

Çağdaş Atan ile Avrupa'da 18. maç

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 18. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, Atan ile UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 17 maçın 9'unu kazandı, 5'inde berabere kaldı. 3 mücadelede ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Söz konusu müsabakalarda 34 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 17 gol gördü.

Universitatea Craiova, Romanya Ligi'nde namağlup lider

Universitatea Craiova, Romanya Ligi'nde 2025-2026 sezonunun başladığı 11 Temmuz'dan bu yana 7 maça çıktı. Ligde oynadığı 7 müsabakada 6 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Craiova ekibi, 19 puanla namağlup zirvede yer alıyor. Romanya'nın güneybatısında yer alan Craiova'nın şehir takımı, Konferans Ligi'nde de oynadığı 5 maçta ise 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

Bu sezon çıktığı müsabakalarda 26 kez fileleri havalandıran Rumen ekibi, kalesinde ise 14 gol gördü.

Mavi-beyazlılar, Başakşehir karşısında galip geldikleri ilk maçın ardından ligde oynadıkları son maçını da kazandı. Craiova, evinde Petrolul Ploiesti karşı oynadığı müsabakayı 2-0'lık skorla kazanarak, ligde namağlup serisini devam ettirdi. Petrolul karşısında golleri ise Alexandru Cretu ve Stefan Baiaram kaydetti.

Alman hakem Daniel Schlager düdük çalacak

Universitatea Craiova - Başakşehir arasında oynanacak müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Schlager yönetecek. Schlager'in yardımcılıklarını Sven Waschitzki ve Tobias Fritsch yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Tobias Reichel olacak. Karşılaşmada VAR olarak Robert Schröder, AVAR'da da Katrin Rafalski görev alacak. - İSTANBUL