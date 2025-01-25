Başakşehir Teknik Sorumlusu Mustafa Keçeli: 'Yediğimiz goller bize yakışmadı'
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 5-4 mağlup olan Başakşehir'in teknik sorumlusundan açıklamalar. Keçeli, maçı kazanmak istediklerini ama yedikleri gollerin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Başakşehir Teknik Sorumlusu Mustafa Keçeli, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İki kere geriye düştük ama 3-2'yi yakaladık. Bu süreç içerisinde her şey iyi gidiyordu ama yediğimiz goller bize yakışmadı" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 5-4 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Sorumlusu Mustafa Keçeli açıklamalarda bulundu. Keçeli, "Öncelikle burada kazanmak istiyorduk. Ofansif olarak sistemimizi yaptık. 4 tane gol bulduk. İki kere geriye düştük ama 3-2'yi yakaladık. Bu süreç içerisinde her şey iyi gidiyordu ama yediğimiz goller bize yakışmadı. 3-2'den sonra 3 tane yakaladığımız net pozisyonlar var. Bu arada 4. golü bulabilirdik. Bir topumuz da direkten döndü. O sırada maçı koparabilirdik ama yapamadık. Daha sonra yediğimiz gollerle 5-4 mağlup olduk. Bu maçtan sonra önümüze bakacağız. Yaptığımız hataların farkındayız, bunları düzelteceğiz. Ligi ilk 5 içerisinde bitirme hedefimiz var. Önümüzde Samsunspor maçı var, şu anda tek hedefimiz o maçı kazanmak" ifadelerini kullandı. - ANTALYA