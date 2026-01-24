Başakşehir, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti

SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında RAMS Başakşehir FK deplasmanda karşılaştığı Zecorner Kaysersipor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic ile RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

Hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, "Öncelikli olarak bugün elde ettikleri galibiyetten dolayı Başakşehir'i tebrik etmek istiyorum. Özellikle Beşiktaş maçından sonra daha iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünmüştüm. Bugünkü mağlubiyetten sonra bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Maçın ilk yarısında özellikle 30'uncu dakikaya kadar, penaltı pozisyonuna kadar belki daha iyi olan taraftık ama penaltı olduktan sonra rakip golü attıktan sonra zorlandık. İkinci yarıda aptalca goller yedik diyebilirim. Ama devam edeceğiz. Hiç bir zaman pes etmeyeceğiz. Savaşmaya devam edeceğiz. Mücadele edeceğiz. Yere düşmemek için çalışacağız. Eğer yere düşerseniz herkes üzerine basar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz önümüzdeki maçlarda elimizden gelen mücadeleyi gösterip bu zorlu süreçten kurutulacağız. Şu an düşme potasının içindeyiz buradan çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

NURİ ŞAHİN: HAK EDEN TARAF BİZDİK

RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin ise, "Maçın başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Çok az pozisyon verdik. Oyuncularımız Kayseri deplasmanının ilk 20-30 dakikasının hem hava şartlarından hem de Kayserispor'un oyunundan dolayı zor olacağını biliyordu. Ona da iyi bir karşılık verdiler. Attığımız goller defansif anlamda 90 dakika hiç durmayan iyi bir Başakşehir vardı. Umarım hem fikirizdir. Maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak eden taraf bizdik. Kayserispor'a da bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.