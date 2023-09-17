Başakşehir, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti

Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Pelkas ve Figueiredo'nun attığı gollerle galibiyeti alan Başakşehir, ligdeki ilk zaferini elde etti.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, İlker Takpak, Gökhan Barcın

İSTANBULSPOR: Jensen - Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Vefa Temel, Ndao (Dk. 67 Imbula), Rroca, Loshaj (Dk. 67 Muammer Sarıkaya), Ethemi, Jackson (Dk. 87 Kubilay Köylü), İbrahim Yılmaz (Dk. 67 Emir Kaan Gültekin)

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Karzev (Dk. 89 Onur Ergün), Duarte, Cemali Sert, Lima, Aleksic (Dk. 68 Dubois), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 68 Dennis), Pelkas (Dk. 79 Figueiredo), Serdar Gürler, Piatek (Dk. 89 Keny)

GOLLER: Dk. 52 Pelkas, Dk. 90 Figueiredo ( Başakşehir )

SARI KARTLAR: Loshaj, Ethemi, Vefa Temel, Duhaney ( İstanbulspor ) - Figueiredo ( Başakşehir )

Süper Lig'in 5'inci haftasında Başakşehir, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 52'nci dakikada Pelkas ve 90'ıncı dakikada Figueiredo kaydetti. Bu sonucun ardından Başakşehir, ligdeki ilk galibiyetini aldı.

4'üncü dakikada Başakşehir'de Pelkas'ın sağ kanattan içeri çevirdiği topu kaleci Jensen çeldi. Dönen topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Berkay Özcan'ın şutunda top üstten dışarıya çıktı.

8'inci dakikada İstanbulspor'da orta alanda topla buluşan Jackson, pasını sol kanattaki Ethemi'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert vuruşunda top yandan dışarıya çıktı.

35'inci dakikada Başakşehir etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler'in ceza sahası içerisine çevirdiği topa Piatek dokundu fakat kaleci Jensen topu ayaklarıyla kurtardı.

45+1'inci dakikada Başakşehir'de ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Karzev'in sert vuruşunda top kaleci Jensen'de kaldı.

45+2'nci dakikada Başakşehir'de sağ kanatta topla buluşan Pelkas'ın içeri çevirdiği ortaya ceza sahası içerisinde Piatek tekte vurdu fakat kaleci Jensen topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

52'nci dakikada Başakşehir öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Berkay Özcan'ın şutunda kaleci Jensen topu sektirdi. Ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Aleksic'in sol arka direğe ortasında Pelkas kafayla topu boş ağlara gönderdi: 0-1.

72'nci dakikada Başakşehir'de sağ kanatta Serdar Gürler, topla birlikte ceza sahası içerisine girdi. Bu oyuncunun çizgi üzerinden içeri çevirdiği topa Piatek kale önünde dokundu fakat top direğin yanından dışarıya gitti.

81'inci dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Ceza sahası içerisi sol çaprazında topu önünde bulan Serdar Gürler, topu kontrol ettikten hemen sonra pasını kale önündeki Piatek'e aktardı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonraki vuruşunda topu kaleci Jensen kurtardı.

90'ıncı dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler, savunma arkasına sarkan Figueiredo'ya pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşma konuk ekip Başakşehir'in 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

ÇAĞDAŞ ATAN BAŞAKŞEHİR YÖNETİMİNDEKİ İLK MACINA ÇIKTI

Başakşehir'de Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirdiği Çağdaş Atan, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan İstanbulspor karşılaşması ile birlikte takımın başında ilk maçına çıktı. Çağdaş Atan yeni takımıyla ilk maçında sahadan galip ayrılmayı başardı. Öte yandan Çağdaş Atan, 2023-2024 yılında Kayserispor'da bıraktığı yenilmezlik serisine de devam etti.

BAŞAKŞEHİR'DE YENİ TRANSFER DUBOIS FORMAYI GİYDİ

Başakşehir'in transferin son günü Galatasaray'dan kiralık olarak takıma kattığı Fransız sağ bek Leo Dubois, Başakşehir forması ile ilk resmi maçına çıktı. Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan İstanbulspor karşılaşmasında 67'nci dakikada Aleksic'in yerine oyuna dahil olan 29 yaşındaki sağ bek, Başakşehir kariyerindeki ilk galibiyetini de almış oldu.