Başakşehir, Galatasaray'ı konuk etti

Başakşehir, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımında 5 değişiklik yaparak sahaya sürdü. Davinson Sanchez sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıktı. Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan ise takımında 3 değişiklik yaptı. Maçı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella tribünden izledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a karşı oynadıkları maçın ilk 11'inde 5 değişikliğe giderek takımını Başakşehir karşısında sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, savunmada Victor Nelsson yerine Davinson Sanchez'e, sol bekte Angelino yerine Kazımcan Karataş'a, orta sahada Kerem Demirbay yerine Sergio Oliveira'ya, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu yerine Barış Alper Yılmaz'a, Dries Mertens yerine de Tete'ye formayı verdi. Galatasaray, Başakşehir karşısında şu ilk 11 ile sahaya çıktı;

"Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Oliveira, Ziyech, Barış Alper Yılmaz, Tete, Icardi."

DAVINSON SANCHEZ SARI-KIRMIZI FORMAYLA İLK KEZ

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı. Ligde oynanan Samsunspor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçlarında yedek kulübesinde yer alan ve süre bulamayan Sanchez, Başakşehir karşısında sahaya ilk 11'de çıktı.

VICTOR NELSSON MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Başakşehir'e karşı oynanan karşılaşmada maç kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre tecrübeli savunmacı, kız arkadaşının bu sabah başlayan acil doğum riski nedeniyle yanında olmak için izinli olarak maç kadrosunda yer almadı.

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Çağdaş Atan, Başakşehir'de teknik direktör olarak ilk maçına geçtiğimiz hafta sonu oynanan İstanbulspor maçında çıktı. O karşılaşmayı 2-0 kazanan İstanbul ekibi, ligde bu sezonki ilk puanlarını aldı. Çağdaş Atan, İstanbulspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaparak Galatasaray karşısında takımını sahaya sürdü. Genç teknik adam, Cemali Sertel yerine Ousseynou Ba'ya, Deniz Türüç yerine Leo Dubois'ya, Dimitris Pelkas yerine ise yeni transferlerden Emmanuel Dennis'e formayı verdi. Başakşehir'in ilk 11'i şu şekilde oluştu;

"Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Karzev, Berkay Özcan, Aleksic, Serdar Gürler, Dennis, Piatek."

LEO DUBOIS ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK 11'DE

Başakşehir'in yaz transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Leo Dubois, eski takımına karşı sahaya ilk 11'de çıktı. Geçtiğimiz hafta oynanan İstanbulspor maçında sonradan oyuna giren Fransız savunmacı, Galatasaray karşısında karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

EMMANUEL DENNIS İLK KEZ 11'DE

Başakşehir'in yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'tan kiraladığı Emmanuel Dennis, ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Geçtiğimiz hafta oynanan İstanbulspor maçında sonradan oyuna giren Nijeryalı santrfor, Galatasaray karşısında ilk 11'de yer aldı.

VINCENZO MONTELLA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını tribünden izledi. Hafta içi Stefan Kuntz'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen İtalyan çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasını da tribünden izlemişti.