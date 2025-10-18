Haberler

Başakşehir, Galatasaray'a Yenilerek 4 Maçta 3 Puan Alamadı

Başakşehir, Galatasaray'a Yenilerek 4 Maçta 3 Puan Alamadı
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan RAMS Başakşehir, üst üste 4 maçtır kazanamamış oldu. Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde 7. hafta maçında Alanyaspor ile berabere kalan takım, şimdi Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Galatasaray'a 2-1 mağlup olan RAMS Başakşehir'in 3 puan hasreti 4 maça çıktı.

Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte turuncu-lacivertliler, üst üste 4 maçtır kazanamadı. Sezona Teknik Direktör Çağdaş Atan ile başlayan Başakşehir, 2 maçta sahadan beraberlikle ayrılmasının ardından göreve Nuri Şahin'i getirmişti. Şahin yönetiminde ligin 1. hafta erteleme maçında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden İstanbul ekibi, sırasıyla Beşiktaş, Konyaspor ve Göztepe'ye yenildi. Bu süreçte 7. hafta maçında evinde oynadığı Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.

Başakşehir, 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 22 Ekim Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

