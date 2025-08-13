Başakşehir FK, Viking FK ile 1-1 Berabere Kalarak Play-Off'a Yükseldi

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Norveç temsilcisi Viking FK ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla play-off turuna yükseldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçı Sırp hakem Milos Milanovic yönetti. Milanovic'in yardımcılıklarını Pasajlic ve Duricic yaptı.

Karşılaşmaya Başakşehir FK; Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Ömer Faruk, Shomurodov ve Selke 11'i ile çıkarken konuk ekip Viking FK ise; Klaesson, Heggheim, Falchener, Roseth, Bjornshol, Askildsen, Bell, Baertelsen, Svendsen, Tripic ve Berisha ile sahada yer aldı.

İlk yarının ilk 30 dakikasında gol pozisyonlarına giren Başakşehir FK bu pozisyonları değerlendiremedi. Maçın 34'üncü dakikasında Bell'in yaptığı ortada Onur Bulut ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 1-0.

Selke, Başakşehir FK'nın Avrupa'daki 100'üncü golünü kaydetti. Dakika 40'ta Berat'ın gönderdiği topla buluşan Selke, Shomurodov ile yaptığı verkaçın ardından ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Selke'nin yerden vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk 30 dakikasında iki takımda pozisyon üretemezken Başakşehir FK'da üst üste 5 oyuncu sarı kart gördü. 90+ 3'te Viking FK Berisha ile gole yaklaşsa da kaleci Muhammed Şengezer izin vermedi.

UEFA Konferans Ligi'ndeki Başakşehir FK, 3-1 kazandığı maçın rövanşında Viking FK ile 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükseldi.

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Spartak Trnava – Universitatea Craiova eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler play-off turundaki ilk maçı 21 Ağustos Perşembe günü evinde oynayacak.

BAŞAKŞEHİR FK AVRUPA KUPALARINDA 100'ÜNCÜ GOLÜ SELKE'DEN

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Viking karşısında Selke'nin kaydettiği golle dalya dedi. Turuncu-lacivertliler, bu golle Avrupa kupaları tarihinde 100'üncü golüne ulaştı. Selke ise attığı golle kulüp tarihine geçen isimlerden biri oldu.