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Başakşehir, evinde Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti

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Süper Lig'in 2'nci haftasında Başakşehir, evinde Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmada Başakşehir'in üstünlüğü vardı ve galibiyeti son dakikalarda aldı.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Başakşehir, evinde Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Başakşehir, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetti. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ile Candaş Elbil üstlendi.

Ev sahibi Başakşehir karşılaşmaya; Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Figueiredo, Davidson ve Piatek 11'i ile sahaya çıktı. Konuk ekip Alanyaspor ise; Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir ve Cordova ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya ev sahibi Başakşehir ön alan baskısıyla başladı. Alanyaspor ise kendi yarı alanından topla çıkmakta zorlandı. Başakşehir, ilk bölümdeki etkili oyununa devam ederken 17'nci dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün açtığı ortaya iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşuyla golü buldu: 1-0. Golden sonra oyunda tempo düşerken, Alanyaspor 26'ncı dakikada ceza sahasının sağından Antonio Augusto'nun arka direğe çevirdiği topa tekte dokunan Sergio Cordova'nın şutuyla beraberliği sağladı: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarım saatlik bölümüne girildiğinde her iki takım da dengeli oyun ortaya koydu. Oyun düşük tempoda devam ederken, 45+2'nci dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Hadergjonaj'ın şutunda top Opoku'nun eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Balkovec'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iki takım da baskıyla başladı. Maç karşılıklı ataklarla geçerken, 53'üncü dakikada Başakşehir, hızlı hücumda Figueiredo'nun orta saha çizgisini geçtikten sonra kaleye gönderdiği topla beraberliği sağladı: 2-2. Son yarım saatlik bölüme girilirken sakatlık sebebiyle oyun çokça durdu. Devamında oyun tempo olarak düşerken, yorgunluk belirtileri de görülmeye başlandı. Mücadelenin son dakikalarında Alanyaspor topla daha fazla oynayan taraf olurken, Başakşehir takım halinde savunma yaptı. Karşılaşmanın 90'ıncı dakikasına girildiğinde Başakşehir'de soldan Serdar Gürler'in içeri çevirdiği topa Keny kafayı vurdu fakat topu kaleci Ertuğrul Taşkıran çeldi. Ertuğrul'dan seken topu ceza sahası içi sağ çaprazında önünde bulan Deniz Türüç'ün şutunda top filelerle buluştu: 3-2. Baskısını arttıran Başakşehir, 90+5'inci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Pelkas'ın arka direğe ortasında kafayla topu ağlara gönderen Serdar Gürler'in golüyle farkı 2'ye çıkardı: 4-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir, sahadan 4-2 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından ev sahibi Başakşehir puanını 4'e çıkarırken, Alanyaspor ise 1 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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