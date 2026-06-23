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Edin Visca, tekrar Başakşehir'de

Edin Visca, tekrar Başakşehir'de
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RAMS Başakşehir, 12 sezon formasını giydikten sonra Trabzonspor'a transfer olan Bosna-Hersekli futbolcu Edin Visca ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Visca, Başakşehir tarihinin en golcü oyuncusu unvanını taşıyor.

RAMS Başakşehir, son olarak Trabzonspor forması giyen ve 12 sezon turuncu-lacivertli formayı terleten eski oyuncusu Bosna-Hersekli futbolcu Edin Visca'yı kadrosuna kattığı açıkladı.

RAMS Başakşehir, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdürürken eski yıldızı Edin Visca'yı yeniden renklerine bağladığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Edin Vişça ile anlaşma sağladı. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelen Edin Vişça, kendisini 1 yıllığına yeniden turuncu-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. 2011'de başlayan hikayemizle birlikte sayısız başarılara imza attığımız, Avrupa kupalarında unutulmaz anlar yaşadığımız, kritik golleri ve asistlerleriyle nice zaferlere yürüdüğümüz ve en önemlisi Süper Lig şampiyonluğu yaşadığımız, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran Edin Vişça yeniden Başakşehir ailesine katıldı. Evine hoş geldin evlat. Yeniden birlikte, yeniden aynı hedefler için" ifadelerine yer verildi.

2011-2022 yılları arasında turuncu-lacivertli formayla kulüp tarihine geçen 26 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu, Başakşehir kariyerinde 398 müsabakada görev aldı.

Visca, Başakşehir'in 2019-2020 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda önemli rol oynayan isimlerden biri olmuştu. Turuncu-lacivertli formayla uzun yıllar başarılı performans sergileyen deneyimli oyuncu, 110 golle kulüp tarihinin en golcü futbolcusu unvanını da elinde bulunduruyor.

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor formasıyla geçiren Visca ise yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle yalnızca 9 karşılaşmada görev alabildi. Bosna Hersekli futbolcu, bu süreçte gol veya asist katkısı üretemedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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