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Edin Visca, yuvasına döndü

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İstanbul Başakşehir, 2011-2022 yılları arasında formasını giyen ve 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, 'Evine hoş geldin evlat' başlığıyla yaptığı açıklamada Visca'nın takıma dönüşünü duyurdu.

İstanbul Başakşehir, eski kaptanı Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca'yı kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten "Evine hoş geldin evlat" başlığıyla yapılan açıklamada, son olarak Trabzonspor'da forma giyen 36 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2011-2022 yıllarında Başakşehir'de görev yapan ve 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Edin Visca'nın transferiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"2011'de başlayan hikayemizle birlikte sayısız başarılara imza attığımız, Avrupa kupalarında unutulmaz anlar yaşadığımız, kritik golleri ve asistleriyle nice zaferlere yürüdüğümüz ve en önemlisi Süper Lig şampiyonluğu yaşadığımız, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran Edin Visca yeniden Başakşehir ailesine katıldı. Evine 'Hoş geldin' evlat. Yeniden birlikte, yeniden aynı hedefler için."

Kaynak: AA / Emre Doğan
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