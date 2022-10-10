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Başakşehir'e evinde soğuk duş! Sivasspor ilki yaşattı

Spor Haberleri

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Konuk ekip bu sezon ilk galibiyetini alırken, Emre Belözoğlu'nun öğrencileri de ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Böylece 9. hafta sonu itibarıyla ligde namağlup takım kalmadı.

Başakşehir ile Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Yiğidolar 2-0 kazandı.

SÜPER LİG'DEKİ İLK GALİBİYETİ

Karşılaşmada Sivasspor'un gollerini 45+2'te penaltı ve 85'te Dia Saba kaydetti. Maçı 2-0 kazanan Yiğidolar, bu sezon Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise ilk kez sahadan mağlup ayrıldı.

Başakşehir'e evinde soğuk duş! Sivasspor ilki yaşattı

BAŞAKŞEHİR ZİRVEDE YARA ALDI

Bu sonuçla Sivasspor 7 puana yükselirken, 17 puanda kalan Başakşehir zirve yarışında yara aldı ve maç eksiğiyle 7. sıraya geriledi.

Başakşehir'e evinde soğuk duş! Sivasspor ilki yaşattı

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Başakşehir Sivasspor Spor Haberler

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