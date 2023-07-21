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Rams Başakşehir, Dimitris Pelkas'ı renklerine bağladı

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RAMS Başakşehir, Fenerbahçe'den ayrılan Dimitris Pelkas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezonu Hull City'de kiralık geçiren Dimitris Pelkas, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile yolları ayırmıştı. Yunan futbolcunun yeni adresi Rams Başakşehir oldu.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Rams Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dimitris Pelkas'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

26 MAÇA ÇIKTI

Dimitris Pelkas geçen sezon Hull City formasıyla 26 maça çıktı. Yunan futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Başakşehir, Dimitris Pelkas'ı renklerine bağladı

Başakşehir, Dimitris Pelkas'ı renklerine bağladı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Dimitris Pelkas Başakşehir Spor Haberler

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