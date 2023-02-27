Başakşehir'den siyasi sloganlara tepki: Farklı amaçlara hizmet edenlerden uzak kalmaya davet ediyoruz

Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında yükselen "Hükümet istifa" sloganlarının ardından pek çok kulüpten siyasi tezahürat yapılmamasına dair mesaj geldi. Medipol Başakşehir Kulübü de, "Farklı amaçlara hizmet edenlerden uzak kalmaya davet ediyoruz" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yayımladı.

Süper Lig'de F.Bahçe ve Beşiktaş'ın oynadığı maçlarda yükselen "Hükümet istifa" tezahüratlarının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli futbol kulüplerine maçların seyircisiz oynanması ya da gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik bir çağrı yapmıştı. Kayseri spor'un sloganlara tepki açıklamasının ardından Konya spor, Alanya spor, Ümraniye spor, Sivas spor'un resmi hesaplarından paylaşımlar geldi. Adana Demir spor Başkanı Murat Sancak, kişisel hesabından bir açıklama paylaştı.

"FARKLI AMAÇLARA HİZMET EDENLERDEN UZAK KALMAYA DAVET EDİYORUZ"

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Ülkemiz son yüz yılda yaşanan en büyük felaketlerden biriyle karşı karşıya. Başakşehir Futbol Kulübü olarak, futbolun muazzam gücünü, iyilik için kullanmanın tam zamanı olduğuna inanıyoruz. Söylenecek her sözün, haykırılacak her kelimenin birlik ve beraberlik üzerine olmasını arzuluyoruz. Tüm futbolseverleri, büyük bir felaketin yaralarını sarmaya çalıştığımız bugünlerde farklı ve faydasız amaçlara hizmet edenlerden uzak kalmaya davet ediyoruz. Bu felaketin yaralarını omuz omuza saralım" ifadeleri kullanıldı.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN ORTAK AÇIKLAMA

Ali Koç'un başkanlığını yaptığı Kulüpler Birliği, ortak bir açıklama paylaştı. Yazılı açıklamada, "Spor kulüpleri, siyasi kurumlar olmadıkları gibi siyasi tartışmaların da parçası değildir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spor dışında herhangi bir alandaki tartışmanın parçası haline getirilmek istemiyoruz" denildi