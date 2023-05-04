Başakşehir'de hoca kalmadı! Emre Belözoğlu'nun yokluğunda takımı yöneten Selçuk Şahin de kırmızı kart gördü
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Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun cezalı olduğu Ankaragücü maçında takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Selçuk Şahin de kırmızı kart gördü.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü'nü konuk eden Başakşehir'de yardımcı antrenör Selçuk Şahin, maçın son anlarında kırmızı kart gördü.
BELÖZOĞLU'NUN YOKLUĞUNDA TAKIMI YÖNETİYORDU
Selçuk Şahin, kart cezalısı teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yokluğunda takımı yönetiyordu. Son anlarda yaşanan pozisyonda hakemlere sert tepki gösteren Şahin'e kırmızı kart çıktı.
OKAKA SAKİNLEŞTİRDİ
Selçuk Şahin'i tecrübeli futbolcu Stefano Okaka güçlükle sakinleştirdi. Şahin'i sahadan Okaka çıkardı.