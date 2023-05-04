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Başakşehir'de hoca kalmadı! Emre Belözoğlu'nun yokluğunda takımı yöneten Selçuk Şahin de kırmızı kart gördü

Spor Haberleri

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun cezalı olduğu Ankaragücü maçında takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Selçuk Şahin de kırmızı kart gördü.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü'nü konuk eden Başakşehir'de yardımcı antrenör Selçuk Şahin, maçın son anlarında kırmızı kart gördü.

Başakşehir'de hoca kalmadı! Emre Belözoğlu'nun yokluğunda takımı yöneten Selçuk Şahin kırmızı kart gördüGörüntüler: A Spor

BELÖZOĞLU'NUN YOKLUĞUNDA TAKIMI YÖNETİYORDU

Selçuk Şahin, kart cezalısı teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yokluğunda takımı yönetiyordu. Son anlarda yaşanan pozisyonda hakemlere sert tepki gösteren Şahin'e kırmızı kart çıktı.

Başakşehir'de hoca kalmadı! Emre Belözoğlu'nun yokluğunda takımı yöneten Selçuk Şahin kırmızı kart gördü

OKAKA SAKİNLEŞTİRDİ

Selçuk Şahin'i tecrübeli futbolcu Stefano Okaka güçlükle sakinleştirdi. Şahin'i sahadan Okaka çıkardı.

Başakşehir'de hoca kalmadı! Emre Belözoğlu'nun yokluğunda takımı yöneten Selçuk Şahin kırmızı kart gördü

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk Emre Belözoğlu Selçuk Şahin Spor Haberler

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