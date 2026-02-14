Haberler

Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Maç, yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Başakşehir, son 8 maçında yenilgi yüzü görmezken, Beşiktaş'ı yenerek Avrupa kupaları hedefini sürdürmek istiyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'deki son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu müsabakalarda 6 kez kazanan Başakşehir, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sezondaki 21 müsabakada 9 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşayan teknik direktör Nuri Şahin'in ekibi, 22. haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.

Süper Lig'de 15 golü bulunan Eldor Shomurodov, zorlu maçta takımının en büyük kozu durumunda.

Turuncu-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek Avrupa kupaları yolunda çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1 kazandı.

