BARÜ mezunu Dünya Şampiyonu Şennur Demir, Rektör Uzun'u ziyaret etti - Haberler

Bartın Üniversitesi (BARÜ) mezunu Şennur Demir, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında elde ettiği tarihi başarının ardından Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yüksek lisans programını bitiren Şennur Demir, tarihi başarısının ardından Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti. 2016 yılında Astana'da bronz, 2018 yılında Yeni Delhi'de gümüş madalya ve en son düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında ise altın madalyaya uzanmayı başaran Şennur, mutluluğunu paylaştı.

" Bartın Üniversitesi, bugünkü başarılara giden yolu açtı"

BARÜ'de aldığı lisans ve lisansüstü eğitimlerinin sportif alandaki gelişimine büyük katkılar sunduğunu kaydeden Şennur Demir, "Kaliteli eğitim ortamı ve alanında yetkin akademisyenlerle Bartın Üniversitesinde gelişimime dair önemli tecrübeler elde ettim. Bugün elde ettiğimiz başarıların gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bu başarılarımıza yenilerini eklemek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle destekleri için Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun başta olmak üzere tüm hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Başarıyı hedefleyen tüm sporcularımızı Bartın Üniversitesine davet ediyorum"

Milli Sporcu Şennur Demir, BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde "Türk Sporu"na değer katan bir eğitim-öğretim olduğuna da vurgu yaparak "Bartın Üniversitesi farklı branşlardan onlarca milli sporcuya ev sahipliği yapıyor. Öğrenciler iyi bir eğitimin yanı sıra nitelikli ders ortamlarında geleceğe hazırlanıyorlar. Bu doğrultuda başarıyı hedefleyen tüm sporcularımızı Bartın Üniversitesine, bu büyük ailenin bir parçası olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Rektör Uzun tebrik etti

Bartın Üniversitesinin milli sporcuların tercih ettiği bir yükseköğretim kurumu olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ise elde ettiği başarılardan dolayı Şennur Demir'i tebrik etti.

Rektör Uzun, "Öğrencilerimizi yarınlarımızı inşa ve ihya edecek bireyler olarak görüyor, nitelikli bir şekilde olarak mezun olmaları konusunda var gücümüzle çalışıyoruz. Onların başarılarıyla gurur duyuyor, geleceğimiz için daha da umutlanıyoruz. Sadece üniversite olarak değil, mensubiyetinden onur duyduğumuz bu milletin bir ferdi olarak da sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bu düşüncelerle kıymetli mezunumuz Şennur Demir'i tekrar tebrik ediyor, gayretleri dolayısıyla Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Zahit Serarslan başta olmak üzere tüm bileşenlerimizi gönülden kutluyorum. Ayrıca Türk Sporunun geleceğine dair olan inancını her zaman dile getirerek bizlere destek olan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet M. Kasapoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Bizleri her zaman yakından takip ederek, takdirlerini ifade eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK üyelerimize de bizleri yüreklendirdiği için müteşekkirim" ifadelerini kullandı. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / Spor