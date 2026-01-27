BARÜ'lü öğrencilerden Üniversiteler Arası Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 3 madalya

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencileri Üniversiteler Arası Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Sakarya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Wushu Türkiye Şampiyonası yoğun katılımla tamamlandı. Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 56 üniversiteden 216 sporcu "Sanda" ve "Taolu" kategorilerinde yarıştı. Şampiyonada Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencileri 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

BARÜ'lü sporculardan Necmettin Erbakan Akyüz, "Taolu" disiplininde iki farklı kategoride altın madalyanın sahibi oldu. "Sanda Büyük Bayanlar Kategorisi"nde yarışan Songül Alsaç ise gümüş madalya elde etti. BARÜ ayrıca Taolu disiplininde üçüncülük kupası aldı. Organizasyonda öğrencilerin antrenörlüğünü BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak yaptı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, üniversiteler arası müsabakalarda madalya kazanan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BARTIN