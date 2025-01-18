Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkesi onaylayan kurulda iki bakan dikkat çekti

Netanyahu bunu beklemiyordu! Toplantıda iki bakan dikkat çekti
Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu

Ateşkesin ardından kritik karar! 5 ülke bir araya geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor

Erdoğan haberinin yer aldığı ilk gazete nüshası satılıyor
Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat, Silivri'ye nakledilecek

Tutuklanan Rıza Akpolat'ın gönderileceği cezaevi belli oldu

Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray'ın deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta net fırsatlardan yararlanamayan Barış Alper Yılmaz maça damgasını vurdu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

MAÇ 1-1 BİTTİ

Hatayspor, maçın 28. dakikasında Cemali Sertel ile 1-0 öne geçti. Galatasaray, Victor Osimhen'in 56. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı.

BARIŞ ALPER NET FIRSATLAR KAÇIRDI

31'inci dakikada topu dışarı atan Barış, 40'ta ise altı pas içinde mutlak golü kaçırdı. İkinci yarıda da 61 ve 65'inci dakikalarda mutlak pozisyonlarda topu dışarı atan milli oyuncu, bir atakta da meşin yuvarlağı Yunus yerine rakibe attı ve Galatasaray'ı yine mutlak golden etti.

İşte o pozisyonlardan bazıları;

Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdıGörüntü: beIN SPORTS

Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdıGörüntü: beIN SPORTS

Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdıGörüntü: beIN SPORTS

Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdıGörüntü: beIN SPORTS

Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Erdoğan haberinin yer aldığı ilk gazete nüshası satılıyor
img

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
img

Ateşkesten sonra da İsrail'i hedef aldılar
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHodemmi 042:

kesin cike var bu maçta bilerek gol atmadi

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular tereddüt etmeden aynı yönde görüş belirtti
Atatürk ve İsmet İnönü'nü 'kod adları' MİT arşivlerinde ortaya çıktı

Atatürk ve İsmet İnönü'nün 'kod adları' ortaya çıktı
Benfica farka koştu! Kerem Aktürkoğlu 4 maç sonra bir ilke imza attı

Benfica farka koştu! Kerem 4 maç sonra bir ilke imza attı
Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem

Türkiye'den kopya çektiler! Komşuda savunmada yeni dönem
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.