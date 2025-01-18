Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

MAÇ 1-1 BİTTİ

Hatayspor, maçın 28. dakikasında Cemali Sertel ile 1-0 öne geçti. Galatasaray, Victor Osimhen'in 56. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı.

BARIŞ ALPER NET FIRSATLAR KAÇIRDI

31'inci dakikada topu dışarı atan Barış, 40'ta ise altı pas içinde mutlak golü kaçırdı. İkinci yarıda da 61 ve 65'inci dakikalarda mutlak pozisyonlarda topu dışarı atan milli oyuncu, bir atakta da meşin yuvarlağı Yunus yerine rakibe attı ve Galatasaray'ı yine mutlak golden etti.

İşte o pozisyonlardan bazıları;

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS