Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdı
Süper Lig devi Galatasaray'ın deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta net fırsatlardan yararlanamayan Barış Alper Yılmaz maça damgasını vurdu.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
MAÇ 1-1 BİTTİ
Hatayspor, maçın 28. dakikasında Cemali Sertel ile 1-0 öne geçti. Galatasaray, Victor Osimhen'in 56. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı.
BARIŞ ALPER NET FIRSATLAR KAÇIRDI
31'inci dakikada topu dışarı atan Barış, 40'ta ise altı pas içinde mutlak golü kaçırdı. İkinci yarıda da 61 ve 65'inci dakikalarda mutlak pozisyonlarda topu dışarı atan milli oyuncu, bir atakta da meşin yuvarlağı Yunus yerine rakibe attı ve Galatasaray'ı yine mutlak golden etti.
İşte o pozisyonlardan bazıları;