Barış Alper'in menajeri, milli oyuncunun maaşını duyurdu

Galatasaray'daki geleceği çok tartışılan Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, gündeme dair açıklamalar yaptı. Beyaz TV'ye konuşan Tuncay Maldan, Barış Alper Yılmaz'ın geleceği ve şu anki maaşına dair sözler sarf etti. Maldan, 4.5 milyon euro kazandığı iddia edilen oyuncusunun bu rakamı kazanmadığını ifade etti.

'ŞAMPİYONLUK YOLUNDA GİTMEMİZ DOĞRU DEĞİL'

Barış'a geçmiş dönemde de teklifler geldiğini söyleyen Tuncay Maldan, "Barış Alper ile 6. yılımız beraber. Keçiören'den Galatasaray'a getirdim. Ondan sonra hep beraberiz. Benim menajerlikte 8-9 senem oldu. En baştan anlatayım. Bu Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden talipler çıktı. Birçok kulübün ilgisini çekmeye başladı. Sezon başlangıcında kulübe teklifler geldi. Geçen yaz Barış'a devam etmek istediklerini söylediler, Barış Alper de devam etmek istedi. Devre arasında yine teklifler geldi. Barış, 'Şampiyonluk yolunda gitmemiz doğru değil, sezonu şampiyon tamamlayalım, bu süreçte bu teklifleri değerlendirmeyelim' dedi.' dedi.

'NOTTINHAM VE WEST HAM DIŞINDAN DA TEKLİF GELDİ'

Sözlerine devam eden Tuncay Maldan, 'Devre arasında Barış, 'ayrılmayalım, şampiyonluktan sonra konuşuruz' dedi. Yönetimle de konuştuk, onlar da aynı şeyi söylüyordu. Nottingham ve West Ham dışında da teklifler geldi. Rakamları masaya getirmedik. Devre arası yönetimle görüştük, 'Şampiyonluktan sonra Barış'a kolaylık sağlayacağız, Barış'ın mantığına yatan teklif olursa kolaylık sağlarız' dediler. Sezon sonu geldi. Şampiyonluk, kutlama, herkes mutlu. Ondan sonra transfer dönemi başladığında yönetimle görüştüm.' ifadelerini kullandı.

'İLGİ KAĞIDI GELDİĞİ SÖYLENDİ'

Suudi ekibi Neom SC'den ilgi olduğunu söyleyen Maldan, 'Bir Türk futbolcuya gelecek mantıklı bir rakam geldiğinde, bunu değerlendirebiliriz dedim yönetime. Konuşmalarımız bu kadar. Şimdi bahsi geçen kulüplerden teklif geldi. Ortalama rakamları masaya getirmedik bile, bahsi bile geçmedi. Bunları konuşmadık bile. Bahsi geçen kulüple bizim görüşmemizi ilk yönetimden duydum. NEOM'u ilk yönetimden duydum. İlgi kağıdı geldiği söylendi.' ifadelerini kullandı.

Tuncay Maldan, ayrıca, 'NEOM'dan ilgi olduğunu yönetimden duydum. Yaklaşık 1 aylık bir süreç bu. O arada Barış, iki tane çok iyi maç oynadı. Görüşmeler ondan sonra devam etti. Çıkan afaki rakamlar doğru değil. Mantık dışı rakamlar. İki kulüp anlaşmadan oyuncunun şartları, menajerlik anlaşmalarının yapılma şansı var mı!' yorumunu yaptı.

'GALATASARAY'DAKİ MAAŞI'

Milli oyuncunun Galatasaray'dan kazandığı maaşı açıklayan Tuncay Maldan, 'Kulüpler görüşmeden biz şartları konuşacak boyuta gelmedik. Kulüpler arasında oldu. Biz temmuz ayında sözleşme yapmadık. Biz sadece Erden Ağabey döneminde sözleşme uzattık. Ondan sonra sözleşme uzatma olmadı. Avrupa Şampiyonası sonrası gelen teklifler vardı. Temmuz ayında falan iki kere sözleşme yenileme, zam olmadı. Geçtiğimiz sezon başında, Avrupa Şampiyonası sonrası şartların düzeltilmesi talebi oldu. Biz onu oturduk konuştuk. O dönem gelen teklifleri Barış Alper hemen reddetti. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra düzeltme oldu. Barış'ın şu anki maaşı, bugünün kuruyla 2 milyon euro! Belki 2.2 milyon euro...' şeklinde konuştu.