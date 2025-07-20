Barış Alper'e İngiltere'den dev teklif

Barış Alper'e İngiltere'den dev teklif
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Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroluk teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki oyuncusunu bırakmak istiyor.

Ligde sezonu 2 kupayla tamamlayan Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

NOTTINGHAM'DAN 30 MİLYON EURO

Takvim'de yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. İngiliz kulübünün önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve 30 milyon euroluk teklifte bulunacağı öğrenildi.

GALATASARAY'IN BARIŞ ALPER KARARI

Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet ise performansından çok memnun olduğu Barış Alper Yılmaz'ı bırakmak istemiyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde üst turları hedefleyen Cimbom, kadrosundaki yıldızları koruyarak üzerine eklemeler yapmayı planlıyor.

PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılarda 156 maçta görev alan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu maçlarda 25 gol atma başarısı gösterirken, 20 de asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Hangi habere inanacağımızı şaşırdık Barış Alper 1 yıldan beri GittiGidiyor

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Haber YorumlarıSu ile çoğalıyor:

Futbol oynarken çok insan sakat kalmış. Futbol haberleri görmek istemiyoruz.

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

nothingam sizemi söyledi yakında barış a teklif sunacagız diye.

Yorum Beğen6
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Haber YorumlarıSu ile çoğalıyor:

Futbol da insanların ayakları kopmuş. Tehlikelidir. Futbol haberleri istemiyoruz. Felsefe haberleri istiyoruz,

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

giderken keşke Kaan ayhanda gitse :)

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