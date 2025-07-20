Barış Alper'e İngiltere'den dev teklif

Ligde sezonu 2 kupayla tamamlayan Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

NOTTINGHAM'DAN 30 MİLYON EURO

Takvim'de yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. İngiliz kulübünün önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve 30 milyon euroluk teklifte bulunacağı öğrenildi.

GALATASARAY'IN BARIŞ ALPER KARARI

Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet ise performansından çok memnun olduğu Barış Alper Yılmaz'ı bırakmak istemiyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde üst turları hedefleyen Cimbom, kadrosundaki yıldızları koruyarak üzerine eklemeler yapmayı planlıyor.

PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılarda 156 maçta görev alan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu maçlarda 25 gol atma başarısı gösterirken, 20 de asist yaptı.