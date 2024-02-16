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Bandırmaspor'un Gençlerbirliği maçını Alpaslan Şen yönetecek ?

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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor'un, deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği müsabakasını hakem Alpaslan Şen yönetecek.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor'un, deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği müsabakasını hakem Alpaslan Şen yönetecek.
Bandırmaspor'un, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında, 18 Şubat Pazar günü saat 14.00'te deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hakemleri belli oldu. Karşılaşmayı Alpaslan Şen yönetecek. Şen'in yardımcılıklarını Örgür Ertem ve Barış Çiçeksoyu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Ali Özer olacak. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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