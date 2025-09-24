Bandırmaspor, Manisa FK'ya 4-1 Mağlup Oldu: Teknik Direktörlerin Açıklamaları

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynanan Bandırmaspor- Manisa FK maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor sahasında Manisa FK'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, aldıkları farklı yenilginin ardından üzgün olduklarını ifade ederek, "İyi oynamadık, önce bunu kabul etmemiz lazım. Futbol da hayat gibi, inişleri çıkışları var. Biz şu anda düştük fakat kalkmasını da biliriz. Daha önce de bu tür durumları yaşadık ve üstesinden geldik. Ben olduğum sürece bu takım hep üst sıralarda yer aldı. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Şapkamızı önümüze koyacağız ve buradan kalkmasını bileceğiz" dedi.

Mağlubiyetin sebeplerine odaklanmak yerine önlerine bakmaları gerektiğini söyleyen Gürsel, "Eksikleri bahane etmeye gerek yok. Güçlü bir camiayız, nasıl bu duruma geldiysek buradan da çıkmasını biliriz. Daha önce başardık, yine başaracağız" ifadelerini kullandı.

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın ise oyuncularına güvendiğini belirterek, "Geçen hafta iyi oynadığımız bir maçı kaybetmiştik. Ama bugün sahada çok farklı bir görüntü verdik. Bu sene gençler ve tecrübeli isimlerle yeni bir takım olduk. Doğal olarak küçük sorunlar yaşadık, küçük ayrıntılardan dolayı puan kaybettik ama bu bizim iyi bir takım olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Çocuklarıma çok güveniyorum. Bugün böyle zorlu bir deplasmanda farklı galip gelmemiz bizim için çok güzel bir özgüven maçı oldu" diye konuştu.

Taşkın, sözlerini "Bize destek veren taraftarlarımıza ve başkanımıza teşekkür ediyoruz" diyerek tamamladı. - BALIKESİR