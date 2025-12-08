Haberler

Bandırmaspor-Bodrum FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, Bodrum FK'yi 2-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktörler Mustafa Gürsel ve Sefer Yılmaz, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Bodrum FK'yı2-0 mağlup etti. Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Oyuncularını tebrik eden Gürsel, şöyle konuştu: "Oyuncularım hem iyi, konsantreli hem de çok ciddi bir şekilde güzel oyun oynadı. Maçın kontrolünü oyunun başından sonuna kadar hiç bırakmadık. İki de güzel golle kazandık. Bugün kazanmak önemliydi. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Üst grubun içinde olmak istiyoruz. Üst grubu yakalamak istiyoruz. Onun için bu maç kendi sahamızda bayağı önem arz ediyordu. Önümüzdeki cumartesi yine önemli bir maça çıkacağız. Bu ligin dinamikleri çok farklı. Onun için her maça ciddi bir şekilde hazırlanmamız lazım. Sonuç ne olursa olsun hiçbir zaman hiçbir şey bitmiyor. Onun için aynı ciddiyette yakaladığımız oyun anlamındaki bu düzeni arttırarak devam ettirmemiz lazım."

Sefer Yılmaz: "İlk şut gol olunca tabii doğal olarak maça biraz moral bozukluğuyla başladık"

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz da galibiyetten dolayı Bandırmaspor'u tebrik etti. Maça istekli başladıklarını ifade eden Yılmaz, "Aslında maça istekli başlamıştık ama rakibin ceza sahası dışından çektiği ilk şut gol olunca tabii doğal olarak maça biraz moral bozukluğuyla başladık. Daha sonra dengeyi sağladık ama sakatlıklar son haftalarda belimiz büktü. Cenk'in çıkması bizi ilk yarı bayağı zorladı. İkinci yarıya hem oyuncu değişikliği hem taktiksel dizilişteki değişiklikle aslında iyi başladık. Yine firikikten bir gol moralimizi tamamen alt üst etti. Daha sonra dengeye sağdık. Bu sefer Gökdeniz'in sakatlığı bizi zora soktu. Artık bu maçı geride bırakacağız. Tek üzüntümüz taraftarımızı deplasmanlarda üzmeye devam ediyoruz ama inşallah önümüzdeki hafta Erzurum deplasmanında alacağımız 3 puanla bunları telafi edip yeniden üst sıralardaki yerimizi almak istiyoruz. Lig uzun, böyle maçlar çok oynanacak. Tek yapacağımız artık önümüzdeki haftaya hazırlanmak" dedi. - BALIKESİR

