Bandırmagücü Spor Kulübü, TFF Kadınlar 3. Ligi Yarı Finaline Yükseldi

Bandırmagücü Spor Kulübü, TFF Kadınlar 3. Ligi Yarı Finaline Yükseldi
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TFF Kadınlar 3. Ligi Play-Off çeyrek finalinde Bandırmagücü Spor Kulübü, Bornova Genç Yıldızlar'ı penaltılarda 5-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçta normal süre ve uzatma dakikaları golsüz tamamlandı.

TFF Kadınlar 3. Ligi Play-Off çeyrek finalinde Bandırmagücü Spor Kulübü ile Bornova Genç Yıldızlar Spor Kulübü, Soma Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz berabere tamamlanan maçta seri penaltı atışları sonucu Bandırmagücü Spor Kulübü, rakibini 5-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

beIN SPORTS, 'Amatör Ruh, Profesyonel Destek' sloganıyla hayata geçirdiği beIN SQUAD projesinde yer alan Bandırmagücü Spor Kulübü ile Bornova Genç Yıldızlar Spor Kulübü, TFF Kadınlar 3. Ligi Play-Off çeyrek finalinde Manisa'nın Soma ilçesindeki Atatürk Stadı'nda karşılaştı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Bandırmagücü Spor Kulübü baskını arttırdı ancak maçın normal süresinde gol sesi çıkmadı. Karşılıklı ataklarla geçen uzatma dakikalarında da gol olmayınca maçta penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında Bandırmagücü Spor Kulübü, rakibini 5-4 mağlup ederek TFF Kadınlar 3. Ligi Play-Off Yarı Finali'ne yükseldi.

Maç sonrası büyük mutluluk

Penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla takımının bir üst tura çıkmasını sağlayan Bandırmagücü Spor Kulübü kalecisi Ezgi Kısa, "Buraya gelmeden önce çok heyecanlıydık. Uzun zamandır hazırlanıyoruz. Yaklaşık 8 aydır antrenman halindeyiz. Maçlara çıkıyoruz. Çok fazla ertelemelerimiz oldu. Rakibimiz de aynı şekilde. Bugün farklı bir rakiple çıkalım isterdim. El ele beraber olalım. Çünkü fair-play mücadelesinde çok güzel bir maç oldu. Onlara da başarılar diliyorum, çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın da ayağına sağlık" dedi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bandırmagücü Spor Kulübü Antrenörü Metin Kök, "Çok gururluyum. Rakibimiz inanılmaz iyi bir takımdı. Bu maçlar çok sert maçlardır. En ufak hata çok pahalıya mal olur. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum, çok zor bir maç oldu. Kısmet bizeymiş. İnşallah 2. Lig'e çıkarız" diye konuştu.

beIN SQUAD amatör takımların yanında

beIN SPORTS'un Fransa'da başlattığı ve Türkiye'de de hayata geçirdiği beIN SQUAD projesi; "Amatör Ruh, Profesyonel Destek" mottosuyla kadın, engelli ve erkek toplam 50 amatör futbol kulübüne forma desteği sağlıyor. Ekipman tedariğiyle projeyi sınırlamayan beIN SPORTS, proje kapsamında yer alan takımlara medya gücüyle de destek veriyor. İki haftada bir Çarşamba 19.00'da beIN SPORTS HABER'de yayınlanan beIN SQUAD programında kulüplerin seslerini duyurmasına ve kendilerini anlatmasına yardımcı oluyor. Ayrıca beIN SPORTS resmi web sitesinde de projede yer alan takımların mücadele haberleri düzenli olarak sporseverlere aktarılıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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