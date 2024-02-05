Balıkesirspor, çıkışa geçti

BALIKESİR,

SON 2 yılda üst üste 2 kez küme düştükten sonra bu sezon TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'a da amatöre düşme hattında başlayan Balıkesirspor, maratonun ikinci yarısında yaptığı taviyelerle çıkışa geçti. Devam eden transfer yasağını ilk yarıda transfer döneminin son günü kaldırabilen Bal-Kes, ikinci yarı öncesi yaptığı önemli takviyerle devreye çok iyi başladı. Ligin ikinci yarısında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan kırmızı-beyazlıların bileği toplam 6 maçtır bükülmedi. İç sahadaki son 2-0'lık Nevşehir Belediyespor galibiyetiyle alt sıralardan uzaklaşıp 20 puana ulaşan Balıkesirspor, Play-Off hesapları yapmaya başladı.