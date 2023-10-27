Balıkesir'de "Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Sporu" konferansı düzenlendi

Balıkesir Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Sporu konferansı gerçekleştirildi.

Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Polis Memuru Fethi Sekin Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Programa katılan eski milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılını yaşadığı için mutlu olduğunu söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti çok zor şartlar altında kurduğunu vurgulayan Sancaklı, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit olan, gazi olan ve emeği geçen kim varsa herkesin önünde saygıyla eğiliyorum. Atatürk'ün 100. yılda ismini anmayanları da protesto ediyorum." diye konuştu.

Türk futbolunda alt yapı sorunu olduğunu dile getiren Sancaklı, şunları kaydetti:

"Bizim spor kültürü açısından bir problemimiz var, yerleşmiş bir spor kültürümüz yok. Türk genci dünyada hiç bir ülkenin gencinden daha az yetenekli değildir, bilakis daha yeteneklidir. 18 yaş gruplarına kadar Türkiye hep derece alıyor fakat daha sonra büyükler kategorisinde lastiğimiz patlıyor çünkü altyapı eğitimini eksik alıyoruz. Sistemimiz yok, A takım seviyesine çıktığımızda bunların eksikliğiyle birlikte geri düşüyoruz. Bu sene bir çalışma yapıyoruz, altyapıyla ilgili kulüpleri biraz zorlayacağız. Hem tesisleşme hem hoca hem de idari manada altyapıları oluşturmaya çalışacağız. Başka kurtuluşumuz yok, voleyboldaki başarı tesadüf değildir. Önümüzdeki çok uzun yıllar daha voleybol başarılarının devamı gelecek çünkü bu temeller 20 yıl önce atıldı."

Sancaklı, gençlere Atatürk'ün izinden gitmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.