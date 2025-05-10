Bakan Şimşek, Batman Petrolspor'u Ziyaret Etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Trendyol 1. Lig'e yükselmek için oynayacakları play-off karşılaşmaları öncesinde ilk kamp dönemini Bolu'da geçirecek Batman Petrolspor Futbol Kulübünü ziyaret etti.

Bolu Valiliğinin "X" hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Şimşek, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Petrolspor Futbol Kulübüne kamp yaptığı otelde ziyarette bulundu.

Ziyarette, Nesine 2. Lig Beyaz Grupta sezonu ikincilikle tamamlayan takımın antrenmanını izleyen heyet, teknik direktör Serdar Bozkurt ve teknik ekiple sohbet etti, takıma play-off müsabakalarında başarılar diledi.

Nesli tükenmekte olan mersin balığı sağımı yapıldı

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisinde yetiştirilen, nesli tükenmekte olan Mersin balığının sağımı, Vali Abdulaziz Aydın tarafından gerçekleştirildi.

Sağım yapılacak anaç balıkların bulunduğu havuzlarda, yavru ünitelerinde, beton balık havuzlarında, mersin balıklarının bulunduğu havuzlarda ve kapalı devre filtrasyon sistem odasında incelemelerde bulunan Vali Aydın, daha sonra tesiste görevli teknik personel le nesli tükenme tehlikesi bulunan mersin balığı sağımını gerçekleştirdi.

Mersin balıklarının neslinin devamı amacıyla gerçekleştirilen sağım sonucu elde edilen yumurtaların bakımları, doğal yaşam ortamına salınıncaya kadar Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisinde bulunan teknik ekibin gözetiminde yapılacak.

Bakım ve beslemeleri tesiste yapılan yavru mersin balıkları, belirli büyüklüğe ulaştıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün belirlediği program dahilinde Karadeniz'e ve Karadeniz'e dökülen akarsu ve nehirlere salınacak.

Mersin balığının dünyada nadir bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen balıklar olduğunu ifade eden Vali Aydın, mersin balığının neslinin devamı açısından yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.