Bakan Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Galatasaray Liverpool maçında

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçı RAMS Park'ta protokol tribününden takip etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz temsilcisi Liverpool ile mücadele ederken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da müsabakayı stadyumdan izledi. Bakan Osman Aşkın Bak ve Başkan Hacıosmanoğlu, karşılaşmayı protokol tribünden takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
