Beşiktaş, Sancaktepe'de BJK Futbol Akademisi'nin Açılışını Gerçekleştirdi

-İstanbul Sancaktepe'de BJK Futbol Akademisi'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Ali DANAŞ / İSTANBUL, – GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu altyapı sisteminin canlanması çok önemli. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bu tesisten önemli sporcular çıkacağına inanıyorum. Beşiktaş'ın Türk sporuna çok kıymetli hizmetleri var" dedi.

Beşiktaş, Türk futboluna ve siyah-beyazlı kulübe yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen BJK Futbol Akademisi Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Tesisleri'nin açılışını gerçekleştirdi.

Törene; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Valisi Davut Gül, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ile yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş altyapısında yetişip Türk futbolunda derin izler bırakmış futbolcular ve akademi sporcuları katıldı.

Açılışta konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Bugün burada, Beşiktaşımızın ve Türk futbolunun geleceğinde çok önemli izler bırakacak bir merkezi, Beşiktaş JK Futbol Akademisi Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Tesisleri'ni hizmete açmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Hepinizin bildiği gibi Beşiktaşımız, öz kaynak düzenini kulüp felsefesi haline getirmiş, altyapısından yetiştirdiği sporcularla bu alanda da Türk sporunun öncü kulübü olmuştur. Beşiktaş tarihinde önemli bir yeri olan öz kaynak ekolü, gelecekte de Beşiktaş tarafından en iyi şekilde temsil edilmeye devam edecek. İşte bu amaç ve ilkemiz doğrultusunda bugün, Beşiktaş JK Futbol Akademisi Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Tesisleri'mizi hayata geçiriyor, Beşiktaş'ın ve Türk sporunun geleceğine silinmez bir imza atıyoruz ve Beşiktaşımızın şanlı tarihinde altyapıya yapılan en büyük yatırımı gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün açılışını yaptığımız bu tesis, kulübümüzdeki işleyiş açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Futbol altyapı takımlarımızın tamamı, ayrıca Kadın Futbol Takımımız, antrenmanlarını ve maçlarını burada yapacak. Üstelik böylesine geniş kapsamlı bir merkezi, amatör branşlarımızda ve kadın futbol takımımızda forma giyen tüm sporcularımızın konaklama ve kamp maliyetlerinin daha altında bir maliyetle kulübümüze kazandırdık. 2 bin 500 tribün kapasiteli 15 Temmuz Stadyumu'nun yanı sıra Şehit Selim Topal Spor Kompleksi'ni de projeye dahil ettik ve Beşiktaşımıza kazandırdık. Burada da güreş başta olmak üzere tüm amatör branşlarımız faaliyetlerini sürdürecekler" sözlerini sarf etti.

'BEŞİKTAŞ TARAFTARI, GELİP BURADA BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİ OLAN GENÇ SPORCULARINA DA DESTEK VERECEK'

Siyah-beyazlı taraftarları altyapı maçlarına davet eden Adalı, "İnanıyorum ki; Beşiktaş armasına mücadele ettiği her branşta destek veren büyük Beşiktaş taraftarı, gelip burada Beşiktaş'ın geleceği olan genç sporcularına da destek verecek. Ülke sporunun erdemli, ahlaklı, başarılı sporcuları Beşiktaş terbiyesiyle büyüyecek, 'Şerefinle oyna, hakkınla kazan' felsefesiyle mücadele edecek. Biz bu ülkenin çocuklarına, gençlerine inanıyor, güveniyoruz. Bu inancımızın ve güvenimizin en büyük göstergelerinden biri de burada, Sancaktepe'de hayata geçirdiğimiz bu tesislerdir. Beşiktaş JK Futbol Akademisi Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Tesisleri'mizin ilk konukları da hepimiz için çok değerli, çok kıymetli. Biz bu güzel tesisi Beşiktaşımızın yanı sıra milli takımlarımıza da açıyoruz. A Milli Kadın Futbol Takımımız ay sonunda bu tesislerde 5 günlük bir kamp yapacak. Onları burada ağırlamaktan da büyük mutluluk duyacağız. Ayrıca bugün, Beşiktaş JK Futbol Akademisi Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Tesisleri'mizin açılışında şampiyon U-16 takımımız da bizlerle birlikte. Şampiyon evlatlarımızı tebrik ediyor, başarılarına ve şampiyonluklarına burada devam etmelerini, buradan aldıkları güçle adlarını Beşiktaş tarihine yazdırmalarını diliyorum. Bugün burada bulunan farklı yaş gruplarındaki sporcularımızın da bu şampiyonlukları yaşayarak camiamızı gururlandıracağına tüm kalbimle inanıyorum. Sizler gibi başarılı, karakterli sporcular yetiştirmek adına Beşiktaş altyapısına yapacağımız yatırımlar hız kesmeden devam edecek. Çünkü Türk sporunun geleceğine sahip çıkmak, en çok da Serpil Hamdi Tüzün gibi hocaların, Süleyman Seba gibi başkanların kulübü Beşiktaş'ın görevidir. Camiamız ve ülkemiz adına bu görevi en iyi şekilde sürdüreceğimizden şüpheniz olmasın. Böyle bir tesisin Beşiktaş adına hayata geçirilmesinde bizlere destek veren devlet büyüklerimize, Sancaktepe Belediye Başkanımıza, proje için aylardır kapsamlı bir çalışma yürüten yönetim kurulundaki arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Beşiktaş JK Futbol Akademisi Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Tesisleri'nin Beşiktaşımıza ve ülke sporuna hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

OSMAN AŞKIN BAK: TÜRK SPORUNDA DERİN İZLER BIRAKMIŞ BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDİYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise törende yaptığı konuşmada, "Yeni bir Kartal Yuvası ortaya çıkıyor. Türk sporunda derin izler bırakmış Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bu büyük camianın altyapıya yaptığı yatırım gerçekten çok kıymetli. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Serpil Hamdi Tüzün'ün sistemiyle altyapıdan yetişmiş sporcuları hatırlıyoruz. Bu altyapı sisteminin canlanması çok önemli. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bu tesisten önemli sporcular çıkacağına inanıyorum. Beşiktaş'ın Türk sporuna çok kıymetli hizmetleri var. Beşiktaş, öz kaynak projesini başarıyla gerçekleştiren büyük bir kulüp. Bu tesisten nice başarılı sporcu yetişecek ve Türk futboluna hizmet edecek. Kartal Yuvası hayırlı olsun. Şampiyon Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Yüce Beşiktaş camiasını saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül, tesis açılış töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"'Spor şehri İstanbul' hedefimize hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu projenin hayata geçmesindeki emekleri için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı ile yönetim kuruluna, belediye başkanımız Alper Yeğin'e teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ve kurdele kesiminin ardından Beşiktaş U16 Takımı ile siyah-beyazlı formayı terleten eski oyuncular gösteri maçı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı