Bakan Kasapoğlu, Voleybol Milli Takımı'nın maçını izledi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında gerçekleşen Türkiye - İran erkek voleybol takımlarının maçını izledi.

İran'ı 3-2 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın sevincine Bakan Kasapoğlu tezahüratlarıyla ortak oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen voleybol karşılaşmasını birlikte izledi. İran karşısında ilk iki seti kaybederek 2-0 geriye düşen milliler, önce 2-2 beraberliği sağladı, ardından uzatma setini de kazanarak salondan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla yarı finale yükselme başarısı gösteren milli sporcuların sevincine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tezahüratlarıyla ortak oldu.