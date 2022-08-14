Haber : Bakan Kasapoğlu, Voleybol Milli Takımı'nın maçını izledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kasapoğlu, Voleybol Milli Takımı'nın maçını izledi

Bakan Kasapoğlu, Voleybol Milli Takımı'nın maçını izledi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında gerçekleşen Türkiye - İran erkek voleybol takımlarının maçını izledi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da düzenlenen  5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında gerçekleşen Türkiye - İran erkek voleybol takımlarının maçını izledi.

İran'ı 3-2 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın sevincine Bakan Kasapoğlu tezahüratlarıyla ortak oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen voleybol karşılaşmasını birlikte izledi. İran karşısında ilk iki seti kaybederek 2-0 geriye düşen milliler, önce 2-2 beraberliği sağladı, ardından uzatma setini de kazanarak salondan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla yarı finale yükselme başarısı gösteren milli sporcuların sevincine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tezahüratlarıyla ortak oldu.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Mehmet Kasapoğlu voleybol Konya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title