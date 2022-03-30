Bakan Kasapoğlu ve Başkan Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Kasapoğlu: Türkiye her alanda iddiasını yükseklere taşıyor

Türkoğlu: Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır

Kaan ÜLKER - Ali DANAŞ/ İSTANBUL,(/DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilecek olan Basketbol Gelişim Merkezi'nin arazisinde incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun hazırlık çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı inceleme ziyaretinde TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yanı sıra TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Asbaşkanları, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı ve TBF yöneticileri de yer aldı.

Cumhuriyetin100'üncü Yılı olan 2023'te hizmete girmesi öngörülen Basketbol Gelişim Merkezi Projesi'nde 10 bin kişilik spor salonu yer alacak. Bunun yanında yılda 8 binden fazla maçın oynanacağı 3 adet altyapı salonunun bulunacağı merkezde, milli takımların çalışmalarını yapabileceği milli takım antrenman salonu ve kamp merkezi bulunacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde ayrıca, basketbol müzesi, basketbol kütüphanesi, alışveriş, konser ve yeme-içme alanları ile sporcu ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş bir otel de yer alacak. 68 bin 800 metrekare alana kurulacak olan Basketbol Gelişim Merkezi, maçlar, turnuvalar, ulusal ve uluslararası organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir alan olma özelliğine sahip olacak.