Bakan Kasapoğlu deprem bölgelerinde hizmette olan tesisleri paylaştı Spor Haberleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan ait tesisleri paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan ait tesisleri paylaştı. Depremzedelerin kullanımına açılan 10 ildeki tesis ve salonlar şöyle: Hatay Merkez Spor Salonu TOKİ Spor Salonu Merkez Cimnastik Spor Salonu Kırıkhan Gençlik Merkezi Reyhanlı Gençlik Merkezi İskenderun Gençlik Merkezi Altınözü Gençlik Merkezi Bayat Spor Salonu İskenderun Spor Salonu Dörtyol Spor Salonu Kırıkhan Spor Salonu Reyhanlı Spor Salonu Altınözü Spor Salonu Gaziantep Şehit Kamil: Olimpik Yüzme Havuzu Gazikent Spor Salonu Çok Amaçlı Spor Salonu Şahinbey: Şahinbey Spor Salonu Kalyoncu Spor Salonu Seyri Antep Gençlik Kampı Islahiye: Islahiye Gençlik Merkezi Oğuzeli: Oğuzeli Spor Salonu Nizip: Nizip Gençlik Merkezi Nizip Stadı Nizip Spor Salonu Yavuzeli: Yavuzeli Spor Salonu Araban: Araban Spor Salonu Araban Gençlik Merkezi Şanlıurfa Haliliye: 11 Nisan Kapalı Spor Salonu İpekyol Gençlik Merkezi Ahmet Yesevi Salonu 11 Nisan Tam Olimpik Yüzme Havuzu Bahçelievler Gençlik Merkezi Harran Yurdu A Blok Harran Yurdu B Blok Şanlıurfa Yurdu Birecik: Birecik Spor Salonu Karaköprü: Karaköprü Gençlik Merkezi Karaköprü Kapalı Spor Salonu Eyyübiye: Yenice Kapalı Spor Salonu Akçakale: Akçakale Spor Salonu Akçakale Gençlik Merkezi Harran: Harran Spor Salonu Ceylanpınar: Ceylanpınar Spor Salonu Ceylanpınar Gençlik Merkezi Viranşehir: Viranşehir Gençlik Merkezi Siverek: Siverek Spor Salonu Siverek Gençlik Merkezi Halfeti: Halfeti Spor Salonu Hilvan: Hilvan Spor Salonu Hilvan Gençlik Merkezi Suruç: Suruç Spor Salonu Suruç Gençlik Merkezi Bozova: Bozova Gençlik Merkezi Kilis: Kilis Gençlik Merkezi Yüzme Havuzu Çok Amaçlı Salon Beşevler 2500 Kişilik Spor Salonu Bilali Habeşi Erkek Yurdu Söğütlüdere Semt Sahası 7 Aralık Semt Sahası Adana Sarıçam: Kat'ül Amare Yurdu Yeni Adana Stadyumu Asım Savaş Spor Salonu Çukurova Yurdu Toroslar Yurdu Yüreğir: Yüreğir Kamp Eğitim Merkezi Serinevler Spor Salonu Yüreğir Gençlik Merkezi İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi TOHM Binası Seyhan: Nihat Geven Spor Salonu Menderes Spor Salonu Atatürk Yüzme Havuzu Çukurova: Adana Gençlik Merkezi Çukurova Atletizm Pisti Ceyhan: Ceyhan Spor Salonu Kozan: Kozan Yurdu Diyarbakır Halid Bin Velid Erkek Yurdu Müdürlüğü Süleyman Bin Halid Kız Yurdu Müdürlüğü Selahattin Eyyubi Kız Yurdu Müdürlüğü Kayapınar Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi Diyarbakır Stadyumu Köşkler Spor Kompleksi Bağlar Gençlik Merkezi Çınar Spor Salonu Genç Ofis Malatya Yeşilyurt: Merkez Spor Salonu Çok Amaçlı Spor Salonu Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Beydağı Gençlik Merkezi Battalgazi: Fırat Gençlik Merkezi Cimnastik Salonu Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu İlhan Akıncı Erkek Öğrenci Yurdu Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu Osmaniye: Osmaniye Kız Yurdu Kayıboyu Kız Yurdu Karacaoğlan Erkek Yurdu Kadirli Karma Yurt Müdürlüğü Osmaniye Gençlik Merkezi Osmaniye Tosyalı Spor Salonu Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu Osmaniye Olimpik Havuz Osmaniye İl Müdürlüğü Ana Bina Kadirli Spor Salonu Kadirli Gençlik Merkezi Düziçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi Bahçe Spor Salonu OKÜ Genç Ofis ve Otağ Çadırı Cevdetiye Spor Eğitim Merkezi Adıyaman Yenimahalle Spor Salonu Çok Amaçlı Spor Salonu Besni İlçe Spor Salonu Kahta İlçe Stadı Atatürk Spor Salonu Gazi Spor Salonu Sincik Spor Salonu Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu Batıpark Spor Salonu 12 Şubat Stadı Spor Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu Mehmet Kasapoğlu Deprem Hatay Spor Haberler

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