Bakan Bak, A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam eden A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını takip etti. Antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcularla bayramlaşan Bakan Bak ve Başkan Hacıosmanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

OSMAN AŞKIN BAK: FİNALE KADAR YÜRÜYECEKLERİNE YÜREKTEN İNANIYORUM

A Milli Futbol Takımı'na güvendiklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Artık günler azalmaya başladı. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak bizim için gurur verici. Sporcularımız, teknik heyet, federasyon çok emek verdiler, bizi mutlu ettiler. Burada kamptalar ve pazartesi günü Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı oynayacaklar. Ardından ABD'ye gidip, Venezuela ile hazırlık maçı oynanacak. İlk maçta Kanada'da Avustralya ile, San Francisco'da Paraguay ile ve Los Angeles'ta da ABD ile grup maçlarını tamamlayacak. Takımımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Bence orada çok iyi işler yapacak. Grup sürecinden sonra da finale kadar yürüyeceklerine yürekten inanıyorum. Hocanın rakiplerle ilgili açıklamaları vardı. Bence çok iyi analizler ve doğru değerlendirmeler. Hiçbir şey kolay değil. Adım adım gitmek gerekiyor. Doğru bir felsefe. Her maçı birer final gibi götürerek yolumuza devam edeceğiz. Genç bir jenerasyon, bunu Avrupa Şampiyonası'nda ispatladılar. İyi bir jenerasyonumuz var. Önemli oyuncularımız var; Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız. Federasyonumuza, başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu süreci doğru yönettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizim için bir şans. Sporu, futbolu çok iyi bilen biri. Gençlerimizi, milli takımımızı, sporcularımızı takip eden bir Cumhurbaşkanımız var. Bizim Çocuklar'a başarılar diliyoruz. Spora yapılan yatırımlar, modern stadyumlar çok önemli. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'nin, İtalya ile organize etmesi önemli. Geçen hafta Avrupa Ligi finali organizasyonunu gerçekleştirdik. Ondan önce 2023 yılında Şampiyonlar Ligi finalini organize ettik. Türkiye, spor ülkesi olma yolunda ilerliyor. Biz çılgın Türkleriz, inşallah ABD'de de iyi işler yapacaklar" dedi.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: ALLAH NASİP EDERSE 18 TEMMUZ'DA NEW YORK'TAN, İSTANBUL'A GELECEĞİZ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise, "Çocuklar iyi çalışıyorlar. Bu yola çıktığımızda bizim bir hedefimiz vardı. Sağ olsun bakanımızla Karadağ'da da beraberdik, Kosova'da da beraberdik. Ben kongreye 12 gün kala, 9 yaşındaki kızımın tavsiyesiyle aday oldum, 'Git futbolun başkanı ol, dünya şampiyonu olalım' dedi. Ben onun temiz kalbine inanıyorum. Bu yetenekli çocuklarla beraber, Türk milletinin gücünü de arkasına alarak Allah nasip ederse 18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz" diye konuştu.

AY-YILDIZLILAR HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Topla çalışmayla devan eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Antrenmanda Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı olarak çalışırken, sakatlıkları bulunan Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Eskihellaç ve Ferdi Kadıoğlu ise yer almadı.

Öte yandan antrenman öncesinde Kurban Bayramı nedeniyle teknik ekip ile milli futbolcular basın mensuplarıyla bayramlaştı. Arda Güler ve Yusuf Akçiçek, basın mensuplarına lokum ikram etti. Bayramlaşmanın ardından günün hatırası için toplu fotoğraf çekildi.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıklarına yarın saat 17.15'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı