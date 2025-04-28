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Bakan Bak'tan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımına Tebrik

Bakan Bak'tan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımına Tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nı tebrik etti ve başarılarından dolayı tüm ekibe teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen UEFA Gençlik Ligi Finali'nde ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımımızı tebrik ediyorum. Finale kadar Avrupa'nın sayılı takımlarını eleyerek göğsümüzü kabartan evlatlarımız, Avrupa ikinciliği ünvanı alarak küçümsenmeyecek bir başarı elde ettiler. Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımımızın bu başarısında emeği geçen başta futbolcu kardeşlerim olmak üzere, teknik direktör Eyüp Saka'ya, kulüp yöneticilerine ve tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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